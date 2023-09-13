Kisah Konyol Nick Kuipers, Pemain Persib yang Sering Diberhentikan Polisi di Bandung

KISAH konyol Nick Kuipers, pemain Persib yang sering diberhentikan polisi saat di Bandung akan diulas di sini. Momen ini terjadi saat Nick belum lama menjadi pemain Persib.

Sebagaimana diketahui, Nick Kuipers pertama kali datang ke Indonesia pada 2019. Kala itu, pemain kelahiran Maastricht, Belanda, pada 8 Oktober 1992 tersebut diboyong Maung Bandung dari klub Liga Belanda, ADO Den Haag.

Datang di era pelatih Robert Rene Alberts, Nick menjadi pemain yang diandalkan untuk mengawal lini pertahanan. Namun, di awal-awal kedatangannya, ternyata Nick kerap kali diberhentikan oleh polisi saat mengendarai sepeda motor di Bandung.

Hal itu diungkapkan Nick Kuipers dalam sebuah podcast bersama rekan satu timnya, Marc Klok. Dalam podcast tersebut, Nick menduga alasan polisi kerap memberhentikannya adalah karena postur tubuh Nick yang tinggi menjulang dan motor yang dikendarainya terlalu kecil.

"Saya pikir karena saya sangat tinggi dan saya punya motor yang kecil," ujar Nick Kuipers, dikutip Okezone dari Youtube Marc Klok, Rabu (13/9/2023).

"Saya pikir mereka mengira itu bukan kombinasi yang bagus. Kita harus menghentikannya," sambungnya.