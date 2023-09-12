Timnas Jerman Main Buruk saat Dipermalukan Jepang 1-4, Ilkay Gundogan Tahu Biang Masalahnya

WOLFSBURG – Pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman, Ilkay Gundogan akui skuadnya bermain buruk saat dipermalukan Jepang 1-4 di pertandingan uji coba internasional pada Minggu 10 September 2023. Menurut Gundogan, kekalahan itu bisa tercipta karena terlalu banyak kesalahan individu yang diciptakan oleh para pemain Jerman.

Ya, Jerman harus menelan kekalahan cukup telak 1-4 dari Jepang di Stadion Volkswagen Arena, Wolfsburg. Hasil yang sangat mengecewakan pastinya karena tim besutan Hansi Flick itu bermain di hadapan publiknya sendiri.

Adapun empat gol yang bersarang ke gawang Jerman itu dicetak oleh Junya Ito (11’), Ayase Ueda (22’), Takuma Asano (90’), dan Ao Tanaka (90+2’). Sedangkan satu buah gol Der Panzer dicetak Leroy Sane pada menit ke-19.

Gundogan sadar betul bahwa Der Panzer bermain cukup buruk di laga tersebut. Pemain Barcelona itu menyebut kalau para pemain Jerman kerap melakukan kesalahan. Pada intinya,dia cukup kecewa dengan hasil kekalahan dari Jepang.

“Kami harus menerima bahwa kami tidak cukup baik saat ini. Itulah kenyataannya. Mungkin kami berpikir kami lebih baik dari yang sebenarnya,” kata Gundogan, dilansir dari Reuters, Selasa (12/9/2023).

“Kami melakukan terlalu banyak kesalahan individu. Kami harus mengakui bahwa kami tidak berada di level yang sama dengan tim-tim seperti saat ini. Ini sulit tetapi tren membuktikannya sendiri,” lanjutnya.