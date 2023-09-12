Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jerman Main Buruk saat Dipermalukan Jepang 1-4, Ilkay Gundogan Tahu Biang Masalahnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |03:01 WIB
Timnas Jerman Main Buruk saat Dipermalukan Jepang 1-4, Ilkay Gundogan Tahu Biang Masalahnya
Aksi Ilkay Gundogan saat Jerman kalah 1-4 dari Jepang. (Foto: Reuters)
A
A
A

WOLFSBURG – Pemain Tim Nasional (Timnas) Jerman, Ilkay Gundogan akui skuadnya bermain buruk saat dipermalukan Jepang 1-4 di pertandingan uji coba internasional pada Minggu 10 September 2023. Menurut Gundogan, kekalahan itu bisa tercipta karena terlalu banyak kesalahan individu yang diciptakan oleh para pemain Jerman.

Ya, Jerman harus menelan kekalahan cukup telak 1-4 dari Jepang di Stadion Volkswagen Arena, Wolfsburg. Hasil yang sangat mengecewakan pastinya karena tim besutan Hansi Flick itu bermain di hadapan publiknya sendiri.

Adapun empat gol yang bersarang ke gawang Jerman itu dicetak oleh Junya Ito (11’), Ayase Ueda (22’), Takuma Asano (90’), dan Ao Tanaka (90+2’). Sedangkan satu buah gol Der Panzer dicetak Leroy Sane pada menit ke-19.

Gundogan sadar betul bahwa Der Panzer bermain cukup buruk di laga tersebut. Pemain Barcelona itu menyebut kalau para pemain Jerman kerap melakukan kesalahan. Pada intinya,dia cukup kecewa dengan hasil kekalahan dari Jepang.

Timnas Jerman vs Timnas Jepang

“Kami harus menerima bahwa kami tidak cukup baik saat ini. Itulah kenyataannya. Mungkin kami berpikir kami lebih baik dari yang sebenarnya,” kata Gundogan, dilansir dari Reuters, Selasa (12/9/2023).

“Kami melakukan terlalu banyak kesalahan individu. Kami harus mengakui bahwa kami tidak berada di level yang sama dengan tim-tim seperti saat ini. Ini sulit tetapi tren membuktikannya sendiri,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192048/nathan_tjoe_a_on-ocEx_large.jpg
Nathan Tjoe-A-On Kena Semprot Pengamat Sepakbola Belanda Usai Willem II Gagal Kalahkan Helmond Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660155/transformasi-kevin-diks-di-bundesliga-dari-awal-yang-sulit-hingga-jadi-eksekutor-maut-gladbach-jvw.webp
Transformasi Kevin Diks di Bundesliga: Dari Awal yang Sulit hingga Jadi Eksekutor Maut Gladbach
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/pelatih_timnas_futsal_vietnam_u_19_nguyen_tuan_an.jpg
Vietnam Sesumbar Siap Kejutkan Timnas Futsal Indonesia U-19
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement