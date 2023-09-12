Advertisement
LIGA INDONESIA

Intip Tribun Khusus Keluarga di Stadion Surajaya, Anak Kecil Bisa Nikmati Pertandingan Sambil Bermain

Intip Tribun Khusus Keluarga di Stadion Surajaya, Anak Kecil Bisa Nikmati Pertandingan Sambil Bermain
Tribun keluarga di Stadion Surajaya, Lamongan. (Foto: Andri Bagus/MPI)
LAMONGAN - Indonesia memiliki banyak stadion yang unik, salah satunya adalah Stadion Surajaya yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Keunikan yang dimiliki Stadion Surajaya adalah hadirnya tribun keluarga yang membuat anak-anak bisa bermain bebas sambil menyaksikan pertandingan sepakbola.

Orangtua yang membawa anak jelas lebih tenang karena memiliki tribun khusus keluarga. Meski begitu, tentunya tugas pengawasan anak masih dipegang orangtua dalam tribun tersebut.

Aksen tribun itu dapat melalui di pintu 9 c dan 10 c VIP Utara dan VVIP Utara. Kedua tribun itu memang disiapkan untuk keluarga yang ingin menyaksikan laga sepakbola.

Dalam pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) dalam laga Liga 2 2023-2024 antara Persela melawan Persijap yang berkesudahan dengan skor 2-0, anak-anak begitu nyaman berlari-larian di tribun. Namun, orang tua mereka turut mendampi sambil menyaksikan laga itu.

Tribun Keluarga di Stadion Surajaya

Langkah panitia pertandingan Persela tentunya patut diapresiasi dengan menempatkan keluarga dan tribun khusus. Itu sebagai daya tarik lain agar siapa saja dapat hadir ke stadion dan merasa aman serta nyaman.

Laga Persela melawan Persijap pun sebagai pertanda bergulirnya kembali kompetisi kasta kedua di Indonesia itu. Oleh dikarenakan, sempat terhenti satu musim imbas tragedi Kanjuruhan.

