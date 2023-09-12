Advertisement
LIGA INDONESIA

Jelang Hadapi Madura United, Persebaya Surabaya Siapkan Strategi Terbaik demi 3 Poin

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |01:01 WIB
Jelang Hadapi Madura United, Persebaya Surabaya Siapkan Strategi Terbaik demi 3 Poin
Sesi latihan Persebaya Surabaya jelang hadapi Madura United. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
SURABAYA Persebaya Surabaya tengah mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Madura United di laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Pelatih sementara Persebaya, Uston Nawawi akan mempelajari permainan Madura United lebih dulu untuk bisa menentukan taktik yang tepat untuk bisa merebut kemenangan.

Seperti yang diketahui, Persebaya akan bertandang ke markas sementara Madura United, Stadion Gelora Bangkalan, Bangkalan, Madura pada 17 September 2023 mendatang. Pertandingan itu penting untuk Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- yang sedang membutuhkan poin untuk masuk ke zona lima besar.

Saat ini, Persebaya duduk di peringkat enam dengan perolehan 18 poin. Namun, lawan Bajul Ijo adalah pemuncak klasemen dengan predikat sebagai tim tersubur di kompetisi lewat 21 golnya.

Karena itu, Uston sudah mempersiapkan Persebaya sejak jauh-jauh hari. Pelatih interim itu mengawali latihan dengan pengembalian kondisi fisik anak asuhnya sebelum latihan rutin.

Persebaya Surabaya

"Kita fokus untuk pengembalian kondisi karena habis libur. Kondisi mereka masih belum maksimal,” kata Uston dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Selasa (12/9/2023).

Setelah itu, Uston akan mengarahkan para pemainnya untuk menganalisis pola permainan Madura United. Uston kemudian akan mengakhirinya dengan pemantapan taktik untuk meredam Laskar Sape Kerab -julukan Madura United.

Halaman:
1 2
      
