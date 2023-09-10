Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |06:48 WIB
Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Elkan Baggott tampil baik kala Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola terlihat takjub dengan Timnas Indonesia U-23 yang menang 9-0 atas Taiwan U-23 di laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Menurut media Malaysia tersebut, Timnas Indonesia U-23 tampil dengan garang kala menang besar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 9 September 2023 kemarin.

Ketakjuban Makan Bola itu dapat dilihat dari artikel berjudul ‘Kualifikasi Piala Asia U-23: Indonesia Mengalahkan Taiwan 9-0’. Dalam artikel tersebut, Makan Bola juga merasa skuad Garuda Muda menang dengan gaya karena dapat bermain baik kala mempermalukan Taiwan U-23 dengan sembilan gol tanpa balas.

“Timnas Indonesia U-23 mengawali laga kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan penuh gaya saat mengalahkan Taiwan 9-0 pada laga kedua Grup K di Stadion Manahan, Solo,” bunyi pernyataan Makan Bola di artikel mereka, Minggu (10/9/2023).

“Hadir sebagai runner-up Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong tampil garang di babak pertama,” lanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia U-23 memang tampil garang sejak babak pertama. Bagaimana tidak, di 45 menit pertama itu tim asuhan Shin Tae-yong tersebut berhasil unggul 5-0 atas Taiwan U-23.

Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23

Pihak-pihak yang mencetak gol adalah Marselino Ferdinan yang meraih brace dalam laga ini usai menjebol gawang Taiwan U-23 di menit ke-3 dan 57. Sementara itu, 7 gol lain Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Ramadhan Sananta (6’), Rafael Struick (20’), Witan Sulaeman (30’), Ilham Rio Fahmi (40’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (78’), dan Pratama Arhan (84’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659683/hasil-imbang-lawan-vietnam-jadi-pelajaran-berharga-timnas-u16-indonesia-menuju-laga-kontra-brunei-xfa.webp
Hasil Imbang Lawan Vietnam Jadi Pelajaran Berharga Timnas Futsal U-16 Indonesia Menuju Laga Kontra Brunei
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/22/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
MU Dapat Kabar Buruk jelang Lawan Newcastle, Ruben Amorim Auto Pusing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement