Media Malaysia Takjub Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Elkan Baggott tampil baik kala Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan. (Foto: PSSI)

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola terlihat takjub dengan Timnas Indonesia U-23 yang menang 9-0 atas Taiwan U-23 di laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Menurut media Malaysia tersebut, Timnas Indonesia U-23 tampil dengan garang kala menang besar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 9 September 2023 kemarin.

Ketakjuban Makan Bola itu dapat dilihat dari artikel berjudul ‘Kualifikasi Piala Asia U-23: Indonesia Mengalahkan Taiwan 9-0’. Dalam artikel tersebut, Makan Bola juga merasa skuad Garuda Muda menang dengan gaya karena dapat bermain baik kala mempermalukan Taiwan U-23 dengan sembilan gol tanpa balas.

“Timnas Indonesia U-23 mengawali laga kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan penuh gaya saat mengalahkan Taiwan 9-0 pada laga kedua Grup K di Stadion Manahan, Solo,” bunyi pernyataan Makan Bola di artikel mereka, Minggu (10/9/2023).

“Hadir sebagai runner-up Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong tampil garang di babak pertama,” lanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia U-23 memang tampil garang sejak babak pertama. Bagaimana tidak, di 45 menit pertama itu tim asuhan Shin Tae-yong tersebut berhasil unggul 5-0 atas Taiwan U-23.

Pihak-pihak yang mencetak gol adalah Marselino Ferdinan yang meraih brace dalam laga ini usai menjebol gawang Taiwan U-23 di menit ke-3 dan 57. Sementara itu, 7 gol lain Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Ramadhan Sananta (6’), Rafael Struick (20’), Witan Sulaeman (30’), Ilham Rio Fahmi (40’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (78’), dan Pratama Arhan (84’).