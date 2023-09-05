Ternyata Ini Bagian Tubuh Cristiano Ronaldo yang Paling Tajam Usai Cetak Gol Ke-850

TERNYATA ini bagian tubuh Cristiano Ronaldo yang paling tajam usai cetak gol yang ke 850. Bagian tubuh yang dimaksud adalah kaki kanannya.

Seperti yang telh diketahui, Cristiano Ronaldo adalah pesepakbola dengan torehan gol terbanyak sepanjang sejarah. Belum lama ini, pemain asal Portugal itu baru saja menambah pundi-pundi gol sekaligus menggenapkan jumlah golnya menjadi 850.

Jumlah itu didapat Ronaldo setelah mencetak satu gol dalam laga pekan kelima Liga Arab Saudi 2023-2024 antara Al Nassr vs Al Hazm. Pada pertandingan di King Abdullah Sports City Stadium, Minggu 3 September 2023 dini hari WIB, Ronaldo mencetak gol di menit ke-68 untuk kemenangan Al Nassr 5-1.

Keempat gol Al Nassr lain masing-masing dicetak oleh Abdurrahman Ghareeb (33'), Abdullah Al-Khaibari (45+8'), Otavio (57'), dan Sadio Mane (78'). Selain mencetak gol, Ronaldo juga memberi satu assist untuk gol pertama yang dihasilkan Ghareeb.

Setelah mencetak total 850 gol sepanjang kariernya, Ronaldo ternyata telah menggunakan seluruh anggota tubuhnya sebagai alat mencetak gol. Kaki kanan, kaki kiri, hingga kepalanya, rajin menjebol gawang lawan.

Namun setelah ditelaah, kaki kanan Ronaldo merupakan bagian tubuhnya yang paling tajam dalam urusan mencetak gol. Melansir laman messivsronaldo.app, Selasa (5/9/2023), peraih lima trofi Ballon d’Or itu telah mencetak 542 dari 850 gol dengan kaki kanannya.