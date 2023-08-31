Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alfeandra Dewangga Kembali Dipanggil Timnas Indonesia U-23, Ini Kata Bos PSIS Semarang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |02:06 WIB
Alfeandra Dewangga Kembali Dipanggil Timnas Indonesia U-23, Ini Kata Bos PSIS Semarang
A
A
A

SEMARANG – Pemain PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, kembali mendapat pemanggilan Timnas Indonesia U-23. Yoyok Sukawi, selaku Chief Executive Officer (CEO) PSIS Semarang, menaruh harapan besar kepada Dewangga.

Sebelumnya, Dewangga mendapat panggilan Timnas Indonesia U-23 pada Piala AFF U-23 2023. Pemain berusia 22 tahun itu tampil cukup baik selama turnamen hingga membawa Skuad Garuda Muda keluar sebagai runner up.

Lalu kali ini, Dewangga kembali dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk kembali masuk ke Timnas Indonesia U-23 proyeksi Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu memanggil sebanyak 27 nama, termasuk Dewangga.

Pemanggilan untuk Dewa tertuang dalam surat yang dikirimkan PSSI dengan nomor 3315/AGB/502/VIII-2023. Dewa bakal mengikuti pemusatan latihan terlebih dahulu bersama skuad Garuda Muda di Solo pada 4 hingga 13 September 2023.

Merespons hal tersebut, Yoyok mengatakan pemanggilan ini harus kembali dimaksimalkan oleh Dewangga. Dia berharap bisa memberikan penampilan yang maksimal sehingga dapat membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024.

“Untuk kesekian kalinya Dewangga akan memperkuat Timnas,” papar Yoyok, dikutip dari situs resmi PSIS Semarang, Rabu (30/8/2023).

“Setelah kemarin di AFF U23 tampil bagus dan jadi leader di tim, Dewangga harus kembali maksimal di Timnas dan membawa Timnas U23 lolos ke Piala Asia. Semangat ya dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya lagi,” sambungnya.

