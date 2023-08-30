Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia Tertinggal 0-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:30 WIB
Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia Tertinggal 0-1
Timnas Indonesia U-17 tertinggal 0-1 dari Korea Selatan U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEKASI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 sementara tertinggal 0-1 dari Korea Selatan U-17 ketika babak kedua memasuki menit ke-66. Pertandingan pun berlangsung sengit dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (30/8/2023) malam WIB.

Gol pertama di laga Timns Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 itu tercipta gara-gara gol Baek Gaon. Pemain yang baru masuk di babak kedua itu berhasil mencetak gol usai memanfaatkan bola tepisan Ikram Al Giffari.

Timnas Indonesia U-17

Awalnya, Ikram dapat menepis umpan silang yang dilakukan Korea Selatan U-17. Sayang bola buangan itu mengarah ke kaki Baek Gaon. Dengan cepat, pemain bernomor punggung 11 itu melesatkan bola ke gawang Timnas Indonesia U-17.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba:

Timnas Indonesia U-17 XI: Ikram Al Giffari; Habil, Iqbal Gwijangge, Rizdjar, Sulthan Zaky; Figo Dennis, Ji Da Bin, Kafiatur Rizky; Riski Afrisal, Aulia Rahman, Givary Lotra

(Rivan Nasri Rachman)

      
