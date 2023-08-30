Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17: Garuda Asia Tertinggal 0-1

BEKASI – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 sementara tertinggal 0-1 dari Korea Selatan U-17 ketika babak kedua memasuki menit ke-66. Pertandingan pun berlangsung sengit dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (30/8/2023) malam WIB.

Gol pertama di laga Timns Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 itu tercipta gara-gara gol Baek Gaon. Pemain yang baru masuk di babak kedua itu berhasil mencetak gol usai memanfaatkan bola tepisan Ikram Al Giffari.

Awalnya, Ikram dapat menepis umpan silang yang dilakukan Korea Selatan U-17. Sayang bola buangan itu mengarah ke kaki Baek Gaon. Dengan cepat, pemain bernomor punggung 11 itu melesatkan bola ke gawang Timnas Indonesia U-17.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Laga Uji Coba:

Timnas Indonesia U-17 XI: Ikram Al Giffari; Habil, Iqbal Gwijangge, Rizdjar, Sulthan Zaky; Figo Dennis, Ji Da Bin, Kafiatur Rizky; Riski Afrisal, Aulia Rahman, Givary Lotra

(Rivan Nasri Rachman)