HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Jadwal Sibuk Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia: Pimpin 2 Tim, Mainkan 3 Laga dalam 4 Hari

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |03:02 WIB
Media Vietnam Soroti Jadwal Sibuk Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia: Pimpin 2 Tim, Mainkan 3 Laga dalam 4 Hari
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
HANOI – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bakal melakoni jadwal sibuk pada bulan depan. Pelatih asal Korea Selatan itu akan memimpin dua tim berbeda dalam waktu yang berdekatan. Hal itu menjadi sorotan publik Asia Tenggara.

Setelah Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong dihadapkan pada agenda padat bulan depan. Timnas Indonesia U-23 akan melakoni Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, sedangkan Timnas Indonesia senior akan bertanding di agenda FIFA Matchday.

 

Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada 6 hingga 12 September mendatang. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan.

Sementara itu, Timnas Indonesia senior akan melakoni laga persahabatan melawan Turkmenistan pada 8 September mendatang. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia U-23 dan senior akan menjalani pemusatan latihan (TC) di dua kota pada waktu bersamaan.

Shin Tae-yong akan memimpin kedua tim tersebut. Nantinya, pelatih asal Korea Selatan itu akan berbagi tugas dengan para asistennya. Coach Shin juga akan bolak balik Surabaya dan Solo untuk memimpin kedua timnya itu

Halaman:
1 2
      
