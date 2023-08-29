Cedera Usai Lawatan ke Markas PSS Sleman, Begini Kondisi Bek Andalan Persebaya Surabaya Dusan Stevanovic

BEK andalan Persebaya Surabaya, Dusan Stevanovic, cedera usai melakoni laga di markas PSS Sleman dalam pekan ke-10 Liga 1 2023-2024. Caretacer Persebaya, Uston Nawawi, pun membeberkan kondisi sang pemain.

Nawawi mengungkapkan bek asal Serbia itu mengalami sedikit masalah di engkelnya. Tetapi, Dusan masih perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pasalnya di hari pekan ke-11 Liga 1 2023-2024, Bajul Ijo harus menghadapi Borneo FC. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Minggu 3 September 2023.

“Kondisi Dusan, lawan Borneo masih hari Minggu. Insya Allah aman, nanti kita konsultasi dengan dokter, mudah-mudahan aman," ucap Uston Nawawi, sesuai pertandingan.

Di sisi lain, dokter Persebaya, Ahmad Ridhoi, menduga Dusan Stevanovic mengalami tarikan di ototnya. Namun, guna memastikan kondisinya, pihak medis masih akan memeriksanya secara intensif di Surabaya.

"Kondisi Dusan sedikit kayak tidak nyaman jadi sepertinya ketarik, tapi nanti kita cek lagi di Surabaya. Insya Allah kita berusaha mengembalikan dia cepat, mau atau tidak lihat staminanya juga karena habis terapi saya istirahatkan untuk mengembalikan staminanya," ujar Ridhoi.