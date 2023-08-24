Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Febri Hariyadi Kini Bukan Anak Emas Lagi di Persib Bandung

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |04:13 WIB
Febri Hariyadi Kini Bukan Anak Emas Lagi di Persib Bandung
Febri Hariyadi kini tidak lagi menjadi anak emas di Persib Bandung (Foto: Instagram/@febrihariyadi13)
NAMA Febri Hariyadi kini bukan anak emas lagi di Persib Bandung. Hal ini terlihat dari sedikitnya menit bermain yang didapat sang pemain dalam dua musim terakhir.

Febri Hariyadi merupakan pemain jebolan Diklat Persib yang melakoni debut profesional pada 2017. Meski begitu, pemain kelahiran Bandung, 19 Februari 1997 ini sejatinya pernah dimainkan di ajang Indonesia Soccer Championship pada 2016.

Febri Hariyadi

Kemunculan Febri di kancah sepakbola tanah air waktu itu langsung menarik perhatian. Dengan kecepatan dan teknik yang dimiliki, ia mampu mengacak-ngacak lini bertahan lawan dari sisi samping. Tak ayal, julukan Febri RX Bow Hariyadi disematkan.

Di awal-awal perjalanan kariernya bersama Persib, Febri hampir selalu menjadi pilihan untuk setiap pelatih. Bahkan, di musim 2018-2019, ia menjadi sosok yang tergantikan untuk pelatih seperti Mario Gomez ataupun Robert Rene Alberts. Ia dianggap sebagai anak emas Persib.

Pada 2018, Febri bermain dalam 17 laga dengan torehan satu gol dan tiga assist. Di 2019, ia mencetak sembilan gol dan delapan assist dalam 28 penampilan. Bow hampir tidak pernah absen ke skuad Timnas Indonesia.

Selepas itu, ditambah pandemi Covid-19, Febri seakan kehilangan sentuhan magisnya. Pemain bernomor punggung 13 itu kerap berlarian tidak jelas di sisi samping lapangan. Tidak jarang, ia kerap kehilangan bola lantaran terlalu lama membuat keputusan.

