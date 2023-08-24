Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Nangkring di Papan Atas, Eduardo Almeida Sebut Target RANS Nusantara Berubah

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |03:04 WIB
Nangkring di Papan Atas, Eduardo Almeida Sebut Target RANS Nusantara Berubah
Target yang diusung RANS Nusantara FC kini berubah (Foto: Instagram/@rans.nusantara)
A
A
A

YOGYAKARTA - Pelatih RANS Nusantara FC, Eduardo Almeida, mengklaim targetnya kini berubah seturut posisi di klasemen Liga 1 2023-2024. Awalnya, The Prestige Phoenix hanya menargetkan terhindar dari zona degradasi.

RANS Nusantara FC menjadi salah satu tim yang mampu memberi kejutan di Liga 1 2023-2024. Klub milik Raffi Ahmad tersebut saat ini berada di peringkat empat dengan raihan 15 poin dari sembilan laga yang telah dijalani.

Zidane Afandi mencetak gol untuk membawa RANS Nusantara memimpin 1-0 atas Arema FC (Foto: Instagram/@rans.nusantara)

Padahal, RANS musim lalu berada di zona degaradasi, bahkan finis sebagai juru kunci. Sepanjang satu musim, klub berkostum ungu itu hanya memetik 19 poin!

Almeida mengatakan, target awal klub adalah lolos dari jerat degradasi. Namun, perlahan-lahan targetnya berubah. Mereka kini ingin menjadi tim yang mampu tampil kompetitif di setiap laga.

"Target musim ini kita tahu berubah. Kami datang ke sini dengan target yang jelas adalah bertahan di Liga 1, lalu menciptakan tim sebisa mungkin menjadi kompetitif, dan itu adalah yang akan terus kami lakukan," ujar Almeida dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (24/8/2023).

