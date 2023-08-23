Teknik Dasar Menggiring Bola dalam Permainan Sepak Bola

TEKNIK dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola menarik dikulik. Sebab, dengan memahami teknik ini, setiap individu bisa menerapkan permainan sepak bola yang lebih baik lagi.

Ya, dalam permainan olahraga sepak bola, ada berbagai teknik yang perlu diketahui, salah satunya menggiring bola. Teknik dasar tersebut sangat diperlukan dalam pemain sepak bola.

Bagi kamu yang belum mengetahuinya, mari membahas bersama dengan Okezone. Teknik menggiring bola adalah gerakan membawa bola ke segala arah dengan cara menendang bola secara perlahan dan terus-menerus.

Dalam permainan sepakbola, teknik menggiring bola dapat digunakan untuk banyak hal. Mulai dari melindungi bola, membawa bola ke segala arah, dan mengatur ritme permainan.

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Selasa (22/8/2023) terkait teknik dasar menggiring bola dalam permainan sepak bola.

Teknik Dasar Menggiring Bola

Dalam permainan sepak bola, teknik menggiring bola terdiri dari tiga jenis. Apa saja:

- Menggiring bola dengan kaki bagian dalam.

- Menggiring bola dengan kaki bagian luar.

- Menggiring bola dengan tempurung kaki.

Dalam melakukan gerakan menggiring bola, seorang pemain sepak bola harus dapat mengontrol bola. Hal itu dilakukan guna bola tidak jauh atau lepas dari dari jangkauan kaki lawan pemain.