HOME BOLA LIGA INDONESIA

Andritany Ardhiyasa Usai Lakukan Blunder di Laga Persija Jakarta vs Arema FC: Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Juga Pernah Buat Salah!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |04:05 WIB
Andritany Ardiansyah kala membela Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@andritany)
A
A
A

BEKASI – Kiper Persija Jakarta, Andritany Ardhiyasa, melakukan blunder saat melawan Arema FC di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Soal aksi blunder itu, Andritany mengatakan bahwa setiap pemain sejatinya pernah melakukan kesalahan.

Andritany bahkan menyebut pemain selevel Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi juga pastinya pernah melakukan kesalahan di atas lapangan. Tak ayal, dia tidak menyesali perbuatannya itu.

Andritany Ardhiyasa

Namun, pemain kelahiran Jakarta itu menegaskan tetap menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran. Andritany memastikan siap membawa Persija lebih baik lagi ke depannya.

“Di atas lapangan, semua itu bisa terjadi. Siapa pun bisa salah, termasuk saya. Jangankan saya, Ronaldo dan Messi pun bisa berbuat salah,” kata Andritany kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, pada Minggu 20 Agustus 2023.

“Tapi, dengan apa yang sudah saya lakukan, saya selalu memberikan yang terbaik untuk tim ini. Jadi, saya tidak pernah menyesal, ke depan itu akan menjadi pembelajaran,” lanjutnya.

Ya, Persija Jakarta baru saja melawan Arema FC di pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Laga itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu 20 Agustus 2023.

Duel sengit pun tersaji dalam laga itu. Persija akhirnya harus puas bermain imbang 2-2 melawan Arema FC.

Hasil yang cukup disayangkan bagi skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- karena gagal meraih poin penuh di laga kandangnya. Namun untuk gol pertama Arema FC yang dicetak Gustavo Almeida pada menit ke-38, seharusnya gol itu tidak perlu terjadi.

