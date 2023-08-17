Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Bakal Beri Bantuan Tiap Asprov PSSI, Ini Bentuknya

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |01:07 WIB
FIFA Bakal Beri Bantuan Tiap Asprov PSSI, Ini Bentuknya
FIFA akan memberi bantuan untuk Asprov PSSI (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan FIFA akan memberikan bantuan kepada setiap asosiasi provinsi (Asprov PSSI). Adapun bentuk bantuan tersebut adalah perlengkapan bermain sepakbola.

Sebagai informasi, PSSI baru saja menggelar workshop bersama Asprov pada Selasa 15 Agustus 2023 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran penguru seperti Ketua Umum Erick Thohir dan dua Wakil Ketua Umum Zainudin Amali serta Ratu Tisha.

Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali (kiri), Ketua Umum PSSI Erick Thohir (tengah), dan Wakil Ketua Umum II PSSI Ratu Tisha Destria (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)

Pada pertemuan tersebut, PSSI membahas mengenai berbagai hal. Salah satu di antaranya berupa sejumlah pesan penting dari Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, dibahas pula mengenai kompetisi di bawah naungan PSSI.

Pesan penting dari Presiden yang terkait erat dengan Asprov PSSI adalah rencana merevisi aturan APBD bisa dipakai untuk Liga 3. Hingga kini, klub-klub Liga 3 masih bisa mendapatkan dana dari APBD.

Erick juga menyampaikan setiap Asprov PSSI akan mendapatkan bantuan dari FIFA. Adapun bentuk bantuannya berupa bola yang bisa dibagikan ke banyak sekolah dan sekolah sepak bola (SSB).

Halaman:
1 2
      
