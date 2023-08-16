Al Nassr Datangkan Pemain Manchester City, Cristiano Ronaldo Kesal karena Al Hilal Daratkan Yassine Bounou dan Neymar Jr?

AL Nassr mendatangkan pemain Manchester City Aymeric Laporte, Cristiano Ronaldo tetap kesal karena Al Hilal mendaratkan Yassine Bounou dan Neymar Jr? Di bursa transfer musim panas 2023, manajemen Al Nassr sebenarnya sangat jorjoran.

Alex Telles, Seko Fofana, Marcelo Brozovic dan Sadio Mane merupakan pemain-pemain anyar yang didatangkan manajemen Al Nassr. Terdekat menurut laporan jurnalis Inggris David Ornstein, Al Nassr akan mengamankan jasa Aymeric Laporte.

(Aymeric Laporte segera gabung Al Nassr)

Sayangnya, nama-nama di atas kalah mentereng ketimbang sederet pesepakbola yang mendarat di Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2023. Al Hilal mendatangkan Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcom dan pemain termahal di dunia, Neymar Jr.

Dalam hitungan jam ke depan, Al Hilal akan meresmikan bintang Timnas Maroko di Piala Dunia 2022, Yassine Bounou. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Yassine Bounou akan ditebus dari Sevilla sekira 21 juta euro.

“Al Hilal telah mencapai kesepakatan dengan Sevilla untuk mendatangkan Yassine Bounou dengan biaya 19 juta euro, plus paket tambahan yang mencapai 21 juta euro,” tulis Fabrizio Romano di akun Twitter-nya.

Setelah dikalahkan Al Nassr di final Liga Champions Arab 2023, Al Hilal bergerak cepat dengan mendatangkan Neymar Jr dan Yassine Bounou. Hal itu seakan pertanda mereka tak mau kalah bersaing dengan Al Nassr maupun klub raksasa Arab Saudi lain, Al Ahli dan Al Ittihad.