Gerah Dewa United Puasa Kemenangan, Jan Olde Riekerink Bakal Evaluasi!

TANGERANG - Pelatih Dewa United FC, Jan Olde Riekerink, gerah melihat pasukannya puasa kemenangan di empat laga terakhir Liga 1 2023-2024. Ia bakal menggelar evaluasi terkait penurunan performa The Tangsel Warriors.

Dewa sejatinya melewati pekan-pekan awal Liga 1 2023-2024 dengan apik. Mereka bahkan sempat bertengger di puncak klasemen pada pekan ketiga. Namun, dalam lima laga berikutnya, penampilan skuad asal Tangerang Selatan itu melempem.

Dalam empat laga terakhirnya, Dewa masih belum mampu meraih kemenangan. Teranyar, mereka tumbang dari PSIS Semarang dalam laga kandang pada pekan kedelapan, Senin 14 Agustus 2023 sore WIB, dengan skor telak 1-4, di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang.

"Saya rasa kami harus kembali melakukan evaluasi dan mencari identitas tim ini. Karena kami mencoba untuk lebih mengatur permainan dan kami berhasil lakukan itu, tetapi kami tak mampu menciptakan peluang," ungkap Riekerink seusai laga, dikutip pada Rabu (16/8/2023).

Menurut pria asal Belanda itu, Dewa United bermain lebih defensif. Hal tersebut dilakukan karena akan menjalani tiga laga tandang yang cukup sulit.

Riekerink juga mengatakan pada awal musim anak asuhnya bermain dengan baik dan memiliki banyak peluang pada tiap pertandingan. Namun, ia ingin bermain lebih menyerang lagi.