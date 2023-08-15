Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hary Kane Isyaratkan Belum Nyerah Kejar Rekor Gol Alan Shearer di Liga Inggris, meski Kini Hijrah ke Bayern Munich

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |04:30 WIB
Hary Kane Isyaratkan Belum Nyerah Kejar Rekor Gol Alan Shearer di Liga Inggris, meski Kini Hijrah ke Bayern Munich
Harry Kane kala membela Bayern Munich. (Foto: Instagram/@harrykane)
MUNICH Harry Kane kini sudah resmi hijrah ke klub Jerman, Bayern Munich. Meski begitu, Harry Kane tampak memberi isyarat bahwa dirinya belum menyerah kejar rekor gol Alan Shearer di Liga Inggris.

Harry Kane sendiri diketahui merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham Hotspur. Dia juga menempati peringkat kedua di daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris.

Harry Kane

Harry Kane total telah mengoleksi 213 gol. Jumlah tersebut hanya terpaut 47 gol dari catatan Alan Shearer.

Mendapati kondisi ini, Kane memastikan belum menyerah untuk mengejar catatan gol Alan Shearer. Sebab, dia merasa masih punya waktu untuk kembali ke Liga Inggris guna mengejar rekor gol Shearer di masa depan.

Halaman:
1 2
      
