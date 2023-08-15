5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Bersinar di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Gacor Bersama Persis Solo

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi bakal bersinar di Piala AFF U-23 2023. Pelatih Shin Tae-yong, membawa sebanyak 23 pemain untuk tampil di Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Ada beberapa perubahan dari daftar final pemain yang dibawa ke Piala AFF U-23 2023 kali ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil tiga nama yakni Muhammad Adi Satryo, Rizky Ridho dan Dzaky Asraf ke dalam 23 pemain tersebut.

Namun, Muhammad Adi Satryo terserang tifus, sedangkan Rizky Ridho dan Dzaky Asraf tidak dilepas klub masing-masing. Terlepas dari pada itu, para pemain yang dipanggil diharapkan bisa tampil dengan maksimal bersama Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023 kali ini.

Kali ini, Okezone akan membahas lima pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bakal bersinar di Piala AFF U-23 2023. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Beckham Putra (Persib Bandung)





Beckham Putra jadi salah satu nama terakhir yang bergabung ke Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di Piala Asia U-23 2023. Meski demikian, sang pemain mengaku termotivasi lebih untuk membawa porestasi terbaik di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti.

Beckham Putra sendiri merupakan pemain yang juga membela Timnas Indoneisa U-23 di SEA Games 2023. Kala itu skuad Garuda Muda berhasil menyabet medali emas usai mengalahkan Thailand di final.

4. Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang)





Alfeandra Dewangga masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2023. Meski tidak dalam kondisi fit, Dewangga bisa jadi salah satu pemain yang bakal bersinar bersama Skuad Garuda Muda.

Dewangga sendiri punya karier cukup mentereng bersama Timnas Indonesia senior. Gelandang PSIS itu tercatat sudah tampil dalam 13 laga bersama skuat Garuda – julukan Timnas Idnonesia.

Terakhir kali ia bertanding pada kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022 lalu. Kini pemain berusia 22 tahun itu diproyeksikan sebagai gelandang bertahan Piala AFF U-23 2023.