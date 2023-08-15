Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Bersinar di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Gacor Bersama Persis Solo

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |05:03 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Diprediksi Bersinar di Piala AFF U-23 2023, Nomor 1 Gacor Bersama Persis Solo
Ramadhan Sananta mencetak brace saat Persis Solo menghadapi Persib Bandung (Foto: Persis Solo)
A
A
A

 BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-23 yang diprediksi bakal bersinar di Piala AFF U-23 2023. Pelatih Shin Tae-yong, membawa sebanyak 23 pemain untuk tampil di Piala AFF U-23 2023 yang dilangsungkan di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Ada beberapa perubahan dari daftar final pemain yang dibawa ke Piala AFF U-23 2023 kali ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong memanggil tiga nama yakni Muhammad Adi Satryo, Rizky Ridho dan Dzaky Asraf ke dalam 23 pemain tersebut.

Namun, Muhammad Adi Satryo terserang tifus, sedangkan Rizky Ridho dan Dzaky Asraf tidak dilepas klub masing-masing. Terlepas dari pada itu, para pemain yang dipanggil diharapkan bisa tampil dengan maksimal bersama Timnas Indonesia di Piala AFF U-23 2023 kali ini.

Kali ini, Okezone akan membahas lima pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bakal bersinar di Piala AFF U-23 2023. Siapa saja? berikut daftarnya

5. Beckham Putra (Persib Bandung)


Beckham Putra jadi salah satu nama terakhir yang bergabung ke Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di Piala Asia U-23 2023. Meski demikian, sang pemain mengaku termotivasi lebih untuk membawa porestasi terbaik di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti.

Beckham Putra sendiri merupakan pemain yang juga membela Timnas Indoneisa U-23 di SEA Games 2023. Kala itu skuad Garuda Muda berhasil menyabet medali emas usai mengalahkan Thailand di final.

4. Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang)


Alfeandra Dewangga masuk dalam skuad Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2023. Meski tidak dalam kondisi fit, Dewangga bisa jadi salah satu pemain yang bakal bersinar bersama Skuad Garuda Muda.

Dewangga sendiri punya karier cukup mentereng bersama Timnas Indonesia senior. Gelandang PSIS itu tercatat sudah tampil dalam 13 laga bersama skuat Garuda – julukan Timnas Idnonesia.

Terakhir kali ia bertanding pada kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022 lalu. Kini pemain berusia 22 tahun itu diproyeksikan sebagai gelandang bertahan Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183857/gerald_vanenburg_akhirnya_angkat_bicara_usai_lama_bungkam_sejak_dipecat_dari_kursi_pelatih_timnas_indonesia_u_23-Qq6E_large.jpg
Lama Bungkam, Gerald Vanenburg Kirim Pesan Menyentuh Usai Dipecat sebagai Pelatih Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183791/timnas_indonesia_u_22-igNl_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 Jelang SEA Games 2025: Garuda Muda Dibantai 0-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/51/3183032/luke_xavier-MNGg_large.jpg
Alasan Indra Sjafri Panggil Luke Xavier Keet, Reycredo Beremanda, dan Muhammad Mishbah ke Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182934/pssi_bicara_soal_alasan_memilih_timnas_mali_u_23_jadi_lawan_uji_coba_timnas_indonesia_u_23-fvNC_large.jpeg
Alasan PSSI Pilih Mali Jadi Lawan Uji Coba Timnas Indonesia U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649299/kejurnas-pobsi-2025-adu-skill-para-jawara-biliar-indonesia-nonton-di-vision-ufv.webp
Kejurnas POBSI 2025: Adu Skill Para Jawara Biliar Indonesia, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/para_pemain_timnas_futsal_indonesia_melakoni_pemus.jpg
Timnas Futsal Indonesia Genjot Latihan Gila! Hector Souto Mantapkan Pola Serangan Jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement