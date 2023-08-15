10 Pemain Borneo FC Kalahkan Persikabo 1973, Pelatih Puji Habis Perjuangan Stefano Lilipaly Cs

SAMARINDA – Borneo FC berhasil mengalahkan Persikabo 1973 di pekan ke-8 Liga 1 2023-2024. Mendapati timnya berhasil mengalahkan Persikabo 1973 meski hanya bermain dengan 10 orang saja, pelatih Borneo FC, Pieter Huistra, pun melempar pujian setinggi langit.

Pieter Huistra memuji perjuangan dari Stefano Lilipaly cs di sepanjang laga tersebut. Dengan begitu, Borneo FC bisa menang, meski dengan skor tipis 3-2.

Bagi pelatih asal Belanda itu, kemenangan melawan Persikabo 1973 merupakan tanda Borneo FC siap dengan keadaan pincang sekalipun. Terbukti, 10 pemain Borneo FC bisa tetap terus merepotkan lawan.

“Meskipun ketika menit ke-80 pemain sudah kelelahan, tapi mereka tetap berjuang untuk bisa menang,” kata Huistra dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (15/8/2023).

“Kami melakukan serangan balik dan berhasil memanfaatkannya,” lanjutnya,

Ya, Borneo FC meraih hasil manis kala berlaga di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 Agustus 2023 malam WIB. Dalam laga tersebut, Pesut Etam -julukan Borneo FC- harus berjuang keras meraih kemenangan karena bermain dengan 10 pemain.