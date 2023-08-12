Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Barito Putera: Levy Madinda Berharap Bisa Dimainkan sejak Menit Pertama oleh Bojan Hodak

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |04:04 WIB
Persib Bandung vs Barito Putera: Levy Madinda Berharap Bisa Dimainkan sejak Menit Pertama oleh Bojan Hodak
Pemain Persib Bandung, Levy Madinda. (Foto: Instagram/levymadinda11)
A
A
A

BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Levy Madinda berharap bisa bermain sejak menit pertama saat Maung Bandung menyambut Barito Putera di pekan kedelapan Liga 1 2023-2024 pada Minggu 13 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB. Jika Bojan Hodak memenuhi permintaanya itu, Madinda pun berjanji akan tampil semaksimal mungkin untuk membantu Persib raih kemenangan.

Sejauh ini Madinda baru bermain di dua pertandingan untuk Persib. Ia pun selalu dimainkan dari bangku cadangan dalam dua pertandingan tersebut, yakni saat Persib ditahan 0-0 oleh Bali United dan saat dikalahkan Persis Solo 1-2.

Tentunya Madinda mengharapkan kini dirinya bisa dipercaya sejak menit pertama. Karena itulah, ia berharap Bojan Hodak bisa memberikannya kepercayaan untuk tampil sebagai starting line up saat menjamu Barito Putera.

"Kini tinggal bagaimana pelatih yang mengambil keputusan Jika saya diberikan kesempatan bermain maka saya siap tampil dengan percaya diri. Jadi untuk laga hari Minggu, saya siap 200 persen untuk menang," ujar Madinda di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (12/8/2023).

Levy Madinda

Madinda pun percaya diri Persib bisa meraih hasil positif saat melawan Barito Putera nanti. Sebab ia melihat Persib sudah bermain dengan bagus dalam dua pertandingan terakhir meski gagal meraih tiga poin.

"Kami bermain dengan fight dan di babak kedua bermain lebih baik, kami memainkan sepak bola dan juga berusaha mencetak gol. Jadi untuk hari Minggu ini (lawan Barito Putera) kami harus fokus di kandang dan menunjukan segalanya," sambung Madinda.

Halaman:
1 2
      
