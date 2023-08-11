Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalah 1-2 dari Barito Putera, Jan Olde Kecewa Dewa United Pulang Tanpa Poin

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |01:01 WIB
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink. (Foto: Instagram/jolderiekerink)
BANJARBARU – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, kecewa timnya gagal memetik poin saat bertamu ke markas Barito Putera di pekan ketujuh Liga 1 2023-2024, pada Rabu 9 Agustus 2023. Jan Olde sejatinya berharap laga bisa berakhir imbang karena Barito Putera memang tampil baik.

Akan tetapi, karena lini belakang Dewa United melakukan kesalahan, Barito Putera pun mampu mencetak gol di menit akhir. Jan Olde merasa seharusnya laga bisa berakhir 1-1 dan Dewa United setidaknya dapat memperoleh satu poin.

"Sejatinya skor 1-1 adalah hasil yang adil, tetapi kami sedikit melakukan kesalahan di lini belakang pada menit akhir dan itu dimanfaatkan oleh lawan," kata Jan Olde, dilansir dari laman resmi Liga Indonesia Baru, Jumat (11/8/2023).

Ya, Dewa United baru saja bertandang ke markas Barito Putera di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru. Dewa United pun awalnya mengincar kemenangan.

Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Dewa United malah takluk 1-2 dari Barito Putera.

Tim tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Gustavo Tocantins di menit ke-31. Dewa United mampu menyamakan kedudukan di menit ke-40 lewat Egy Maulana Vikri.

Lalu Barito Putera dapat kembali unggul lewat gol Eksel Runtukahu di menit ke-90. Kekalahan di laga tersebut membuat tren buruk Dewa United berlanjut.

