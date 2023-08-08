Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Ciro Alves, Trauma Kecelakaan Pesawat dan Memilih Kereta Api untuk Bertandang di Liga 1

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |00:05 WIB
Kisah Ciro Alves, Trauma Kecelakaan Pesawat dan Memilih Kereta Api untuk Bertandang di Liga 1
Ciro Alves ternyata punya trauma naik pesawat (Foto: Instagram/@cirooficial)
A
A
A

KISAH Ciro Alves yang trauma dengan kecelakaan pesawat dan memilih naik kereta api untuk bertandang di Liga 1 menarik untuk diulas. Pasalnya, hal ini membuat sang pemain kerap terpisah dari rombongan Persib Bandung.

Ya, penyerang andalan Persib itu pernah memisahkan diri dari rombongan saat akan melakukan laga tandang menghadapi Bali United di Liga 1 2022-2023 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta. Saat itu, rombongan berangkat dari Bandung dengan menggunakan pesawat.

Ciro Alves trauma naik pesawat

Namun, Ciro memilih untuk tidak ikut bersama rombongan dan menggunakan kereta api. Hal tersebut membuatnya harus menempuh perjalanan dengan durasi yang jauh lebih lama dibanding rekan-rekan setim. Namun, hal itu dirasa lebih baik untuknya ketimbang naik pesawat.

Usut punya usut, ternyata Ciro Alves memiliki pengalaman kelam yang berkaitan dengan pesawat. Kala itu, dia yang masih bermain di Brasil, mengalami sebuah insiden kecelakaan pesawat.

Dan yang lebih nahas, ada empat temannya yang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Akibat pengalaman buruk itu, Ciro lantas menjadi trauma untuk menaiki moda transportasi udara tersebut.

"Saya memang tidak suka naik pesawat. Saya takut untuk terbang karena waktu di Brasil, saya memiliki trauma," ujar Ciro.

