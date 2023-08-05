Hasil IYC 2023: Riski Afrisal Cetak Gol, Timnas Indonesia U-17 Unggul 2-1 atas Kashima Antlers U-18

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 berhasil berbalik unggul atas Kashima Antlers U-18 di laga International Youth Championships (IYC) 2023 pada Sabtu (5/8/2023) malam WIB. Gol kedua Timna Indonesia U-17 dicetak oleh Riski Afrisal dan membuat skor 2-1 atas Kashima Antlers U-18.

Ya, Riski sukses membawa skuad Garuda Asia unggul. Memanfaatkan umpan rekannya, Riski dengan mudah mencetak gol di laga tersebut.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-17 tertinggal 0-1 di babak pertama. Gol Matsumoto di akhir babak pertama membuat Garuda Asia tertinggal.

Akan tetapi, berkat gol Figo Dennis membuat skor 1-1 di awal babak kedua. Berkat gol itulah harapan Timnas Indonesia U-17 untuk mengalahkan tim asal Jepang itu kembali terbuka.

(Rivan Nasri Rachman)