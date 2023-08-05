Penyebab Salvador Rodriguez Belum Dampingi Persikabo 1973 saat Lawan Persebaya Surabaya

PENYEBAB Salvador Rodriguez belum damping Persikabo 1973 saat lawan Persebaya Surabaya di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024 terungkap. Ternyata, Salvador Rodriguez ingin lebih dulu mengamati permainan Persikabo 1973 secara garis besar.

Ya, Persikabo kini sudah mendapat pelatih baru. Laskar Padjajaran -julukan Persikabo- baru saja menunjuk Salvador Rodriguez untuk menggantikan Aidil Sharin Sahak yang mundur dari kursi kepelatihan.

Namun, Rodriguez belum bisa mendampingi tim Persikabo kala menghadapi Persebaya. Meski demikian, asisten pelatih Persikabo, Oleg Kusmianov, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan eks pelatih tim muda Atletico Madrid tersebut jelang laga nanti.

“Memang head coach baru datang, kami juga banyak melakukan koordinasi dengan beliau,” ujar Kusmianov, Kamis 3 Agustus 2023.