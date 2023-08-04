Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Supermahal yang Gagal Total di Musim Debut, Nomor 1 Cuma Bertahan Setahun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |05:04 WIB
5 Pesepakbola Supermahal yang Gagal Total di Musim Debut, Nomor 1 Cuma Bertahan Setahun
Eden Hazard didatangkan dengan harga mahal tetapi mengecewakan (Foto: Real Madrid)
A
A
A

BERIKUT lima pesepakbola supermahal yang gagal total di musim debutnya. Padahal, pesepakbola-pesepakbola ini didatangkan dengan harga selangit pada bursa transfer.

Mendatangkan pemain memang tak ubahnya sebuah perjudian. Klub bisa berhasil menyulap pemain menjadi lebih mengilap dengan harga murah. Tak jarang pula, pesepakbola berbanderol selangit justru layaknya investasi bodong.

Timo Werner

Lalu, siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone, Jumat (4/8/2023), dilansir dari Sportskeeda.

5. Timo Werner

Chelsea kalap kala mendatangkan sang pemain dari RB Leipzig pada bursa transfer musim panas 2020. Betapa tidak, mereka tengah butuh striker tajam. Werner sendiri mampu mengoleksi 34 gol dalam 45 penampilan di musim 2019-2020.

Klub asal London Barat itu mengibaskan uang senilai 47 juta poundsterling (setara Rp903 miliar). Sayangnya, Werner gagal memenuhi ekspektasi itu. Penyerang berpaspor Jerman itu hanya mengoleksi 12 gol dan 15 assist dalam 52 penampilan!

4. Nicolas Pepe

Nicolas Pepe

Arsenal seperti terpesona dengan kiprah sang pemain bersama LOSC Lille. Sebab, Pepe mampu mendulang 23 gol dan 22 assist dalam 41 penampilan di musim kompetisi 2018-2019. Hal itu membuat The Gunners terpincut.

Kibasan uang senilai 72 juta poundsterling (setara Rp1,4 triliun) sanggup membuat Lille melepas Pepe ke London. Namun, pemain berpaspor Pantai Gading itu hanya mengumpulkan delapan gol dan 10 assist dalam 42 penampilan pada musim debutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184108/bojan_hodak_bersama_luka_modric-ikJo_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ungkap Alasan Bertemu Luka Modric di Kroasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184083/simak_kisah_inspiratif_sadio_mane-wVd7_large.jpg
Kisah Inspiratif Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Bangun Banyak Rumah Sakit dan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958/erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645247/pbsi-coret-gregoria-mariska-dari-australia-open-2025-khq.webp
PBSI Coret Gregoria Mariska dari Australia Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi_memenang.jpg
Marco Bezzecchi Jadi Kunci Kebangkitan! Rivola Bongkar Rahasia Sukses Aprilia Racing di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement