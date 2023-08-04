5 Pesepakbola Supermahal yang Gagal Total di Musim Debut, Nomor 1 Cuma Bertahan Setahun

Eden Hazard didatangkan dengan harga mahal tetapi mengecewakan (Foto: Real Madrid)

BERIKUT lima pesepakbola supermahal yang gagal total di musim debutnya. Padahal, pesepakbola-pesepakbola ini didatangkan dengan harga selangit pada bursa transfer.

Mendatangkan pemain memang tak ubahnya sebuah perjudian. Klub bisa berhasil menyulap pemain menjadi lebih mengilap dengan harga murah. Tak jarang pula, pesepakbola berbanderol selangit justru layaknya investasi bodong.

Lalu, siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone, Jumat (4/8/2023), dilansir dari Sportskeeda.

5. Timo Werner

Chelsea kalap kala mendatangkan sang pemain dari RB Leipzig pada bursa transfer musim panas 2020. Betapa tidak, mereka tengah butuh striker tajam. Werner sendiri mampu mengoleksi 34 gol dalam 45 penampilan di musim 2019-2020.

Klub asal London Barat itu mengibaskan uang senilai 47 juta poundsterling (setara Rp903 miliar). Sayangnya, Werner gagal memenuhi ekspektasi itu. Penyerang berpaspor Jerman itu hanya mengoleksi 12 gol dan 15 assist dalam 52 penampilan!

4. Nicolas Pepe

Arsenal seperti terpesona dengan kiprah sang pemain bersama LOSC Lille. Sebab, Pepe mampu mendulang 23 gol dan 22 assist dalam 41 penampilan di musim kompetisi 2018-2019. Hal itu membuat The Gunners terpincut.

Kibasan uang senilai 72 juta poundsterling (setara Rp1,4 triliun) sanggup membuat Lille melepas Pepe ke London. Namun, pemain berpaspor Pantai Gading itu hanya mengumpulkan delapan gol dan 10 assist dalam 42 penampilan pada musim debutnya.