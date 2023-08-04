Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jurgen Klopp Bongkar Kondisi Alexis Mac Allister yang Terpincang-pincang saat Liverpool Dihajar Bayern Munich 2-3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |04:05 WIB
Jurgen Klopp Bongkar Kondisi Alexis Mac Allister yang Terpincang-pincang saat Liverpool Dihajar Bayern Munich 2-3
Aleix Mac Allister kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
KALLANG – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, bongkar kondisi pemain anyarnya, Alexis Mac Allister, yang cedera di laga Liverpool vs Bayern Munich dalam uji coba 2023. Dia memastikan Mac Allister dalam kondisi baik-baik saja.

Sebagaimana diketahui, Alexis Mac Allister terpincang-pincang saat Liverpool menghadapi Bayern Munich pada laga uji coba pramusim. Laga itu digelar di National Stadium, Kallang, Singapura, Rabu 2 Agustus 2023 malam WIB.

Alexis Mac Allister

Pada laga tersebut, Liverpool harus menelan kekalahan 3-4 dari Bayern. Kekalahan itu juga sekaligus membuat para fans The Reds -julukan Liverpool- waswas karena melihat Allister meringis kesakitan di penghujung babak pertama.

Rekrutan anyar Liverpool itu harus jalan terpincang-pincang memasuki ruang ganti. Hingga akhirnya, Mac Allister digantikan dengan Darwin Nunez di babak kedua. Tentu saja, banyak yang penasaran apakah mantan pemain Brighton itu harus mengalami cedera serius.

Klopp pun memberikan kabar baik terkait kondisi Allister. Dia menjelaskan bahwa pemainnya itu mengalami benturan lutut yang sangat keras sehingga membuatnya meringis kesakitan dan harus jalan terpincang-pincang.

