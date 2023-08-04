Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Arsenal Menang atas AS Monaco, Mikel Arteta Sebut Declan Rice Cs Belum Sempurna

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |00:07 WIB
Meski Arsenal Menang atas AS Monaco, Mikel Arteta Sebut Declan Rice Cs Belum Sempurna
Arsenal juara Emirates Cup 2023. (Foto: Arsenal)
A
A
A

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengomentari hasil laga melawan AS Monaco dalam final Emirates Cup 2023. Meski Arsenal berhasil menang, Arteta merasa Declan Rice cs belum tampil sempurna dalam laga itu.

Utamanya, Areteta merasa permainan berjalan tak sempurna di babak pertama. Tetapi, dia tetap memetik hal positif dari laga tersebut karena dinilai bisa memberi pengalaman bagus untuk para pemain barunya.

Arsenal juara Emirates Cup 2023

“Ya, sangat bagus. Terutama bagi banyak pemain yang tidak memiliki banyak menit bermain di pramusim dan juga, bagi pemain baru yang bermain untuk pertama kalinya di Emirates Stadium. Itu istimewa,” ujar Arteta, dilansir dari laman resmi Arsenal, Jumat (4/8/2023).

“Anda bisa merasakan atmosfer dan betapa bersemangatnya para penggemar,” lanjutnya.

“Dalam hal permainan, kami sedikit kesulitan untuk mendominasi sepenuhnya dan memiliki permainan yang kami inginkan, kami memiliki periode yang jauh lebih baik di babak kedua,” jelas Arteta.

Lebih jauh, Arteta mengatakan kekurangan dalam pola permainan bisa terjaid karena para pemainnya masih mengalami jetlag setelah tur Amerika Serikat. Akan tetapi, Arteta menuturkan puas dengan hasil pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184108/bojan_hodak_bersama_luka_modric-ikJo_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ungkap Alasan Bertemu Luka Modric di Kroasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184083/simak_kisah_inspiratif_sadio_mane-wVd7_large.jpg
Kisah Inspiratif Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Bangun Banyak Rumah Sakit dan Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958/erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645259/serunya-turnamen-tenis-meja-meriahkan-rangkaian-hut-ke36-mnc-group-naa.webp
Serunya Turnamen Tenis Meja, Meriahkan Rangkaian HUT ke-36 MNC Group
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/hector_souto.jpg
Begini Cara Hector Souto Pilih Pemain Timnas Futsal Indonesia di SEA Games 2025: Bukan Usia, Bukan Reputasi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement