Meski Arsenal Menang atas AS Monaco, Mikel Arteta Sebut Declan Rice Cs Belum Sempurna

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengomentari hasil laga melawan AS Monaco dalam final Emirates Cup 2023. Meski Arsenal berhasil menang, Arteta merasa Declan Rice cs belum tampil sempurna dalam laga itu.

Utamanya, Areteta merasa permainan berjalan tak sempurna di babak pertama. Tetapi, dia tetap memetik hal positif dari laga tersebut karena dinilai bisa memberi pengalaman bagus untuk para pemain barunya.

“Ya, sangat bagus. Terutama bagi banyak pemain yang tidak memiliki banyak menit bermain di pramusim dan juga, bagi pemain baru yang bermain untuk pertama kalinya di Emirates Stadium. Itu istimewa,” ujar Arteta, dilansir dari laman resmi Arsenal, Jumat (4/8/2023).

“Anda bisa merasakan atmosfer dan betapa bersemangatnya para penggemar,” lanjutnya.

“Dalam hal permainan, kami sedikit kesulitan untuk mendominasi sepenuhnya dan memiliki permainan yang kami inginkan, kami memiliki periode yang jauh lebih baik di babak kedua,” jelas Arteta.

Lebih jauh, Arteta mengatakan kekurangan dalam pola permainan bisa terjaid karena para pemainnya masih mengalami jetlag setelah tur Amerika Serikat. Akan tetapi, Arteta menuturkan puas dengan hasil pertandingan.