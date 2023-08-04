Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kabar Buruk untuk Arema FC Jelang Lawan Barito Putera, Singo Edan Harus Kehilangan Satu Kipernya!

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |02:20 WIB
Kabar Buruk untuk Arema FC Jelang Lawan Barito Putera, Singo Edan Harus Kehilangan Satu Kipernya!
Teguh Amiruddin kala membela Arema FC. (Foto: Instagram/@amiruddinteguh)
A
A
A

KABAR buruk datang dari Arema FC jelang melawan Barito Putera di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Singo Edan -julukan Arema FC- harus kehilangan satu kipernya, yakni Teguh Amiruddin.

Penyebabnya, Teguh Amiruddin harus memperkuat kesatuan TNI di ajang Piala Panglima 2023. Teguh Amiruddin selama ini memang menjadi pemain yang juga berstatus TNI aktif.

Teguh Amiruddin

Teguh pun dipanggil oleh kesatuannya yang membuatnya absen di dua pertandingan. Absennya Teguh Amiruddin mengurangi slot penjaga gawang, apalagi sebelumnya Adixi Lenzevio terlebih dahulu dipinjamkan ke PSMS Medan.

Manager Tim Arema, Wiebie Andriyas, mengonfirmasi Teguh bakal absen setidaknya sampai 8 Agustus 2023. Sementara itu, Arema harus melanjutkan perjalanannya di Liga 1 2023-2024.

Pada pekan ke-6 Liga 1 2023-2024, Arema FC akan melawan Barito Putera. Laga itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada 5 Agustus 2023.

Lalu, pada pekan ke-7 Liga 1 2023-2024, Arema FC akan melawan PSIS Semarang. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Jatidiri, pada 9 Agustus 2023.

"Teguh sudah izin kepada manajemen Arema akan meninggalkan tim untuk mengikuti Piala Panglima 2023, dia kan seorang prajurit TNI yang punya ikatan dinas,” kata Wiebie, dikonfirmasi pada Kamis 3 Agustus 2023.

Di sisi lain, Asisten Pelatih Arema FC, Kuncoro tak mempermasalahkan absennya Teguh Amiruddin di dua pertandingan Liga 1. Pasalnya tim pelatih juga sudah menyiapkan opsi untuk sektor penjaga gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645313/sip-padel-league-2025-resmi-berakhir-jadi-momentum-perkuat-regenerasi-atlet-iov.webp
SIP Padel League 2025 Resmi Berakhir, Jadi Momentum Perkuat Regenerasi Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/tim_geypens.jpg
Tim Geypens Cedera, Peluang Gabung Timnas Indonesia U-22 Masih Terbuka Lebar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement