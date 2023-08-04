Kabar Buruk untuk Arema FC Jelang Lawan Barito Putera, Singo Edan Harus Kehilangan Satu Kipernya!

KABAR buruk datang dari Arema FC jelang melawan Barito Putera di pekan ke-6 Liga 1 2023-2024. Singo Edan -julukan Arema FC- harus kehilangan satu kipernya, yakni Teguh Amiruddin.

Penyebabnya, Teguh Amiruddin harus memperkuat kesatuan TNI di ajang Piala Panglima 2023. Teguh Amiruddin selama ini memang menjadi pemain yang juga berstatus TNI aktif.

Teguh pun dipanggil oleh kesatuannya yang membuatnya absen di dua pertandingan. Absennya Teguh Amiruddin mengurangi slot penjaga gawang, apalagi sebelumnya Adixi Lenzevio terlebih dahulu dipinjamkan ke PSMS Medan.

Manager Tim Arema, Wiebie Andriyas, mengonfirmasi Teguh bakal absen setidaknya sampai 8 Agustus 2023. Sementara itu, Arema harus melanjutkan perjalanannya di Liga 1 2023-2024.

Pada pekan ke-6 Liga 1 2023-2024, Arema FC akan melawan Barito Putera. Laga itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada 5 Agustus 2023.

Lalu, pada pekan ke-7 Liga 1 2023-2024, Arema FC akan melawan PSIS Semarang. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Jatidiri, pada 9 Agustus 2023.

BACA JUGA: Arema FC Tanggapi Rencana Pemkot Malang Renovasi Stadion Gajayana

"Teguh sudah izin kepada manajemen Arema akan meninggalkan tim untuk mengikuti Piala Panglima 2023, dia kan seorang prajurit TNI yang punya ikatan dinas,” kata Wiebie, dikonfirmasi pada Kamis 3 Agustus 2023.

Di sisi lain, Asisten Pelatih Arema FC, Kuncoro tak mempermasalahkan absennya Teguh Amiruddin di dua pertandingan Liga 1. Pasalnya tim pelatih juga sudah menyiapkan opsi untuk sektor penjaga gawang.