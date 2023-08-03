Jordi Alba Kecewa Ousmane Dembele akan Tinggalkan Barcelona

BEK Inter Miami, Jordi Alba ikut mengomentari isu kepindahan Ousmane Dembele pada musim panas ini. Alba mengaku kecewa jika Dembele pergi meninggalkan Barcelona.

Dembele saat ini kencang diisukan akan meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG). Pemain berusia 26 tahun itu kabarnya diplot untuk menggantikan Kylian Mbappe di PSG.

Jurnalis olahraga sekaligus pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, bahkan sudah mengonfirmasi Dembele sudah sepakat secara lisan dengan PSG. Sekarang, Dembele hanya menunggu proses negosiasi antara kedua klub.

Mengingat kredibilitas Romano, Dembele hampir dipastikan akan merapat ke Les Parisiens -julukan PSG. Akan tetapi, kabar ini justru membuat Alba tidak senang. Mantan bek senior Barcelona itu mengatakan, Dembele seharusnya menetap di Blaugrana -julukan Barcelona.

“Rasanya tidak enak (mendengar rumor Dembele hengkang) karena dia adalah pemain yang berbeda,” kata Alba dilansir dari Goal Internasional, Rabu (2/8/2023).

“Saya belum berbicara dengan siapa pun dari Barcelona tentang hal itu, saya hanya tahu apa yang muncul di media, tetapi saya ingin dia tetap tinggal,” sambungnya.