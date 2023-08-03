Ternyata Ini Alasan Kuat Jordi Alba Gabung ke Inter Miami

BEK asal Spanyol, Jordi Alba membongkar alasan dirinya bergabung dengan Inter Miami. Alba mengatakan, kehadiran Lionel Messi dan Sergio Busquets membantunya untuk membuat keputusan yang cepat.

Alba resmi hengkang dari Barcelona pada bursa transfer musim panas 2023. Kepindahan pemain berusia 34 tahun itu terbilang mendadak, mengingat sebelumnya Alba tidak dirumorkan akan hengkang.

Dia merupakan mantan pemain Barcelona terakhir (untuk saat ini) yang memutuskan bergabung dengan The Herons -julukan Inter Miami. Sebelumnya, sudah ada Messi dan Busquets yang lebih dulu merapat.

Sejatinya, Alba mengungkapkan ada tawaran yang menggiurkan dari klub lain. Namun, pemain jebolan akademi Barcelona itu memutuskan untuk bergabung dengan Inter Miami karena mempunyai alasan pribadi.

“Terlepas dari tawaran yang saya miliki untuk mendapatkan lebih banyak uang, prioritas bagi saya adalah untuk merasa penting. Saya pikir saya membuat keputusan yang tepat. Ini adalah klub yang mencoba yang paling sulit untuk mendapatkan saya,” jelas Alba dilansir dari Goal Internasional, Rabu (2/8/2023).

Lebih lanjut, Alba juga mengungkapkan kehadiran Messi dan Busquets menjadi faktor utama dirinya merapat ke Inter Miami. Ditambah lagi, Alba tertarik dengan proyek yang sedang dibangun oleh pelatih Gerardo ‘Tata’ Martino.