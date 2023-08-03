Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSG Dihempaskan Inter Milan di Laga Pramusim, Luis Enrique Mengaku Tak Kecewa

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |00:13 WIB
PELATIH Paris Saint Germain (PSG), Luis Enrique mengaku tak kecewa meski timnya kalah dari Inter Milan pada laga pramusim. Juru taktik asal Spanyol itu merasa banyak hal positif yang bisa dipetik dari laga tersebut.

Inter Milan melancarkan aksi comeback dramatis dengan skor 2-1 pada laga pramusim di Japan National Stadium, Shinjuku, Tokyo, Selasa (1/8/2023) sore WIB. Le Parisiens, julukan PSG, sempat unggul lewat gol Vitinha (63’), kemudian Inter Milan membalikkan keadaan secepat kilat lewat gol Sebastiano Esposito (81’) dan Stefano Sensi (83’).

 Luis Enrique

Kekalahan tersebut nampak menyakitkan, terlebih PSG tampil lebih dominan dengan serangan demi serangan sejak menit awal laga. Namun dua gol cepat Nerrazurri -julukan Inter- justru mengandaskan kemenangan Carlos Soler dan kolega.

Kendati demikian, Enrique sama sekali tak kecewa dengan hasol tersebut. Eks pelatih Timnas Spanyol dan Barcelona itu merasa banyak hal positif yang bisa dipetik dari laga tersebut.

"Itu adalah pertandingan yang sangat bagus. Sungguh luar biasa memimpin 1-0 hingga menit ke-80 hanya untuk kalah, tetapi saya melihat banyak hal positif. Saya sangat senang dan saya melihat tim meningkat dari hari ke hari,” kata Enrique dilansir laman resmi klub, Selasa (1/8/2023).

Enrique tidak mempermasalahkan kekalahan dari sang runner-up Liga Champions musim lalu. Menurutnya, agenda pramusim adalah wadah untuk memperkuat ikatan antar pemain, bereksperimen taktik dan mempersiapkan fisik pemain.

