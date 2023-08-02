Marahi Harry Maguire saat Digilas Borussia Dortmund, Andre Onana: Saya Banyak Menuntut Rekan Setim

KIPER baru Manchester United, Andre Onana, telah memperingatkan bahwa dia menuntut banyak dari rekan satu timnya. Hal ini menjawab perselisihannya dengan Harry Maguire beberapa waktu lalu.

Kiper Kamerun itu terlihat memarahi mantan kapten Setan Merah itu saat mereka kalah di pramusim dari Borussia Dortmund. Kemarahan Onana datang hanya beberapa menit setelah dia dimasukkan sebagai pemain pengganti.

Selepas menghentikan tendangan Sebastien Haller di dalam kotak penalti, Onana berlari ke arah Maguire untuk memberinya teguran. Bek itu pun tidak menjawab dan memilih untuk membiarkan rekan setim barunya mengungkapkan rasa frustrasinya.

Diminta untuk menjelaskan tindakannya setelah kekalahan di Nevada, Onana menjelaskan bahwa interaksi tersebut harus dilakukan secara reguler di klub yang bertujuan untuk mengangkat trofi.

"Saya banyak menuntut rekan setim saya karena mereka juga banyak menuntut, mereka percaya pada saya," katanya dilansir dari Mirror, Selasa (1/8/2023).

"Saya banyak menuntut [dari] mereka karena mereka adalah pemain hebat. Sekarang, bagi saya, merupakan kehormatan besar bermain dengan para pemain bertahan ini," tambahnya.