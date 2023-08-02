Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marahi Harry Maguire saat Digilas Borussia Dortmund, Andre Onana: Saya Banyak Menuntut Rekan Setim

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |03:16 WIB
Marahi Harry Maguire saat Digilas Borussia Dortmund, Andre Onana: Saya Banyak Menuntut Rekan Setim
Andre Onana/Foto: Reuters
A
A
A

KIPER baru Manchester United, Andre Onana, telah memperingatkan bahwa dia menuntut banyak dari rekan satu timnya. Hal ini menjawab perselisihannya dengan Harry Maguire beberapa waktu lalu.

Kiper Kamerun itu terlihat memarahi mantan kapten Setan Merah itu saat mereka kalah di pramusim dari Borussia Dortmund. Kemarahan Onana datang hanya beberapa menit setelah dia dimasukkan sebagai pemain pengganti.

 Harry Maguire

Selepas menghentikan tendangan Sebastien Haller di dalam kotak penalti, Onana berlari ke arah Maguire untuk memberinya teguran. Bek itu pun tidak menjawab dan memilih untuk membiarkan rekan setim barunya mengungkapkan rasa frustrasinya.

Diminta untuk menjelaskan tindakannya setelah kekalahan di Nevada, Onana menjelaskan bahwa interaksi tersebut harus dilakukan secara reguler di klub yang bertujuan untuk mengangkat trofi.

 BACA JUGA:

"Saya banyak menuntut rekan setim saya karena mereka juga banyak menuntut, mereka percaya pada saya," katanya dilansir dari Mirror, Selasa (1/8/2023).

"Saya banyak menuntut [dari] mereka karena mereka adalah pemain hebat. Sekarang, bagi saya, merupakan kehormatan besar bermain dengan para pemain bertahan ini," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644539/petenis-indonesia-janice-tjen-pasang-target-tembus-peringkat-20-besar-dunia-qlq.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Pasang Target Tembus Peringkat 20 Besar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/milklife_archery_challenge_2025_seri_2.jpg
MilkLife Archery Challenge 2025 Seri 2 Pecahkan Rekor! 863 Atlet Muda Serbu Kudus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement