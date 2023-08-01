Persebaya Surabaya Kalah 0-1 dari Persija Jakarta, Aji Santoso Tetap Beri Apresiasi

PELATIH Persebaya Surabaya, Aji Santoso, mengomentari hasil laga kontra Persija Jakarta pada pekan ke-5 Liga 1 2023-2024. Meski timnya menelan kekalahan, Aji Santoso tetap memberi apresiasi kepada Persebaya.

Aji mengatakan tetap bangga dengan perjuangan Persebaya. Walaupun akhirnya kalah, pelatih berusia 53 tahun itu menilai para pemain Bajul Ijo sudah memberikan yang terbaik.

"Saya tetap mengapresiasi pada pemain, di mana sejak menit 29 sudah bermain dengan 10 pemain, tetapi perjuangan mereka sangat-sangat tinggi,” ujar Aji, dikutip dari laman resmi PT LIB, Selasa (1/8/2023).

“Meskipun kalah saya tetap apresiasi," lanjutnya.