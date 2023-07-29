Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beri Pandangan soal Asa Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Kata Rio Fahmi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |00:05 WIB
Beri Pandangan soal Asa Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Kata Rio Fahmi!
Rio Fahmi beri pandangan soal asa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026/Foto: MPI
A
A
A

BEK Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi memberikan pandangan terkait hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia berbicara soal asa Tim Nasional (Timnas) Indonesia pada fase itu.

Diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada ronde itu, Skuad Garuda akan bertanding dalam format kandang dan tandang.

 Piala Dunia 2026

Rio mengatakan, Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada. Alasan Rio, hasil yang manis tentu akan memberikan motivasi lebih untuk melangkah ke ronde kedua.

"Siapapun lawannya saya berharap bisa memaksimalkan kesempatan itu karena bisa jadi motivasi lagi ke depannya kalau kita memenangkan pertandingan setelah itu kita lolos, kalau enggak salah tergabung sama Irak dan Vietnam," kata Rio kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada Kamis (27/7/2023).

 BACA JUGA:

"Bismillah kita bisa menang dan sukses (juga) di Piala Asia," sambungnya.

Lebih lanjut, Rio menegaskan Skuad Garuda tidak boleh memandang remeh kekuatan Brunei Darussalam. Pemain berusia 21 tahun itu menegaskan, Timnas Indonesia harus memberikan yang terbaik.

"Jujur sebagai pemain semua lawan itu sama, entah Brunei, Irak, Jepang kita menghadapinya (harus) 100 persen," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182952/timur_kapadze_mundur_sebagai_asisten_pelatih_timnas_uzbekistan-FILE_large.jpg
Timur Kapadze Mundur sebagai Asisten Pelatih Timnas Uzbekistan, Mau Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642765/timnas-indonesia-u17-cetak-kemenangan-bersejarah-di-piala-dunia-u17-begini-pesan-nova-arianto-hrk.webp
Timnas Indonesia U-17 Cetak Kemenangan Bersejarah di Piala Dunia U-17, Begini Pesan Nova Arianto
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/11/luciano_guaycochea.jpg
Luciano Guaycochea Buka-bukaan Karakter Asli Bojan Hodak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement