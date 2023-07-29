Beri Pandangan soal Asa Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ini Kata Rio Fahmi!

Rio Fahmi beri pandangan soal asa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026/Foto: MPI

BEK Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi memberikan pandangan terkait hasil undian kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia berbicara soal asa Tim Nasional (Timnas) Indonesia pada fase itu.

Diketahui, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Brunei Darussalam di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada ronde itu, Skuad Garuda akan bertanding dalam format kandang dan tandang.

Rio mengatakan, Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada. Alasan Rio, hasil yang manis tentu akan memberikan motivasi lebih untuk melangkah ke ronde kedua.

"Siapapun lawannya saya berharap bisa memaksimalkan kesempatan itu karena bisa jadi motivasi lagi ke depannya kalau kita memenangkan pertandingan setelah itu kita lolos, kalau enggak salah tergabung sama Irak dan Vietnam," kata Rio kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada Kamis (27/7/2023).

"Bismillah kita bisa menang dan sukses (juga) di Piala Asia," sambungnya.

Lebih lanjut, Rio menegaskan Skuad Garuda tidak boleh memandang remeh kekuatan Brunei Darussalam. Pemain berusia 21 tahun itu menegaskan, Timnas Indonesia harus memberikan yang terbaik.

"Jujur sebagai pemain semua lawan itu sama, entah Brunei, Irak, Jepang kita menghadapinya (harus) 100 persen," tutupnya.