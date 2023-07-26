Momen Kocak Celana Pendek Lionel Messi Dicuri Usai Debut Manis Bersama Inter Miami

MOMEN kocak saat celana pendek Lionel Messi dicuri usai menjalani debut manis bersama Inter Miami FC menarik untuk diulas. Hal ini disampaikan langsung oleh rekan satu tim Lionel Messi, Benjamin Cremaschi.

Melalui sebuah wawancara bersama TyC Sports, gelandang muda berusia 18 tahun itu menceritakan tentang bagaimana momen setelah pertandingan debut Messi berakhir. Cresmachi mengatakan bahwa seusai laga banyak orang yang meminta jersey-nya hingga ada yang mencuri celana Messi.

"Semua orang meminta bajunya. Mereka bahkan mencuri celana pendeknya." ujar Benjamin Cremaschi dikutip dari Sportskeeda, Selasa (25/7/2023).

Ya, mega bintang asal Argentina, Lionel Messi baru saja menjalani debut bersama tim terbarunya, Inter Miami FC. Berhadapan dengan Cruz Azul dalam ajang Piala Liga Amerika di Stadion DRV PNK Stadium, Sabtu (22/7/2023) pagi WIB, Messi tampil sebagai pemain pengganti.

Pemain berjuluk La Pulga itu baru masuk pada babak kedua, tepatnya menit ke-54 untuk menggantikan Benjamin Cremaschi.

"Saya sangat senang. Saya menjalani film. Ketika mereka mengeluarkan saya, saya bukan rekan satu tim lagi, saya adalah penggemar lain. Saya ingin terus bermain dengannya.” ujar Benjamin Cremaschi menceritakan saat dirinya digantikan oleh Lionel Messi.