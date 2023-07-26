Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pelatih Dunia yang sukses Kalahkan Pep Guardiola di Kompetisi Liga, Nomor 1 Jurgen Klopp

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |03:10 WIB
4 Pelatih Dunia yang sukses Kalahkan Pep Guardiola di Kompetisi Liga, Nomor 1 Jurgen Klopp
Jurgen Klopp/Foto: Reuters
A
A
A

TERDAPAT 4 pelatih dunia yang sukses kalahkan Pep Guardiola di kompetisi liga. Seperti diketahui bahwa Pep Guardiola merupakan pelatih kenamaan asal Spanyol yang sukses membawa anak asuhnya merajai kompetisi liga.

Reputasinya yang gemilang terbentang dari kiprahnya di klub seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City. Meski demikian, tidak ada yang sempurna di dunia, begitu juga Pep Guardiola.

Pep Guardiola

Sepanjang karirnya, Pep Guardiola baru gagal sebanyak 3 kali. Kegagalan tersebut terjadi pada musim 2011-2012, 2016-2017, dan 2019-2020.

Setidaknya ada 4 pelatih dunia yang sukses kalahkan Pep Guardiola di kompetisi Liga yakni Jose Mourinho, Antonio Conte, Mauricio Pochettino, dan Jurgen Klopp.

4. Jose Mourinho

Duel bersejarah anantara Pep Guardiola dengan Jose Mourinho terjadi pada Liga Spanyol 2011-2012. Barcelona sebagai juara bertahan berhasil dipatahkan oleh Real Madrid yang meraih gelar La Liga ke-32.

Real Madrid sukses menutup kompetisi dengan nilai 100 poin. Musim itu, Los Blancos yang dinahkodai Jose Mourinho hanya menelan dua kekalahan.

Sementara, Barca menutup musim dengan memperoleh 91 poin. Dengan catatan tersebut Madrid jauh di atas Barcelona di klasemen musim 2011-2012.

3. Antonio Conte

Antonio Conte juga sukses kalahkan Pep Guardiola di kompetisi Liga. Keduanya bertemu di Liga Inggris 2016-2017 ketika Chelsea kontra Manchester City di Stamford Bridge. The Citizen kalah tipis 2-1 dari The Blues.

Kedua gol tersebut terjadi di babak awal. Conte menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan Pep Guardiola dua kali pada liga domestik. Kemenangan tersebut membuat kredibilitas Conte semakin diperhitungkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/11/1641997/hasil-liga-inggris-manchester-united-gagal-menang-ditahan-imbang-tottenham-hyx.jpg
Hasil Liga Inggris: Manchester United Gagal Menang Ditahan Imbang Tottenham
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_manchester_city_pep_guardiola.jpg
Man City Hancurkan Liverpool 3-0, Pep Guardiola Rayakan Laga Ke-1.000 dengan Optimisme
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement