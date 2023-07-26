4 Pelatih Dunia yang sukses Kalahkan Pep Guardiola di Kompetisi Liga, Nomor 1 Jurgen Klopp

TERDAPAT 4 pelatih dunia yang sukses kalahkan Pep Guardiola di kompetisi liga. Seperti diketahui bahwa Pep Guardiola merupakan pelatih kenamaan asal Spanyol yang sukses membawa anak asuhnya merajai kompetisi liga.

Reputasinya yang gemilang terbentang dari kiprahnya di klub seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Manchester City. Meski demikian, tidak ada yang sempurna di dunia, begitu juga Pep Guardiola.

Sepanjang karirnya, Pep Guardiola baru gagal sebanyak 3 kali. Kegagalan tersebut terjadi pada musim 2011-2012, 2016-2017, dan 2019-2020.

Setidaknya ada 4 pelatih dunia yang sukses kalahkan Pep Guardiola di kompetisi Liga yakni Jose Mourinho, Antonio Conte, Mauricio Pochettino, dan Jurgen Klopp.

4. Jose Mourinho

Duel bersejarah anantara Pep Guardiola dengan Jose Mourinho terjadi pada Liga Spanyol 2011-2012. Barcelona sebagai juara bertahan berhasil dipatahkan oleh Real Madrid yang meraih gelar La Liga ke-32.

Real Madrid sukses menutup kompetisi dengan nilai 100 poin. Musim itu, Los Blancos yang dinahkodai Jose Mourinho hanya menelan dua kekalahan.

Sementara, Barca menutup musim dengan memperoleh 91 poin. Dengan catatan tersebut Madrid jauh di atas Barcelona di klasemen musim 2011-2012.

3. Antonio Conte

Antonio Conte juga sukses kalahkan Pep Guardiola di kompetisi Liga. Keduanya bertemu di Liga Inggris 2016-2017 ketika Chelsea kontra Manchester City di Stamford Bridge. The Citizen kalah tipis 2-1 dari The Blues.

Kedua gol tersebut terjadi di babak awal. Conte menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan Pep Guardiola dua kali pada liga domestik. Kemenangan tersebut membuat kredibilitas Conte semakin diperhitungkan.