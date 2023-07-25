Reuni Mantan Barcelona di Inter Miami, Sergio Busquets: Tidak Sengaja

GELANDANG Inter Miami, Sergio Busquets reuni dengan mantan rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi dan Jordi Alba. Namun, pemain asal Spanyol itu mengakui ‘reuni Barcelona’ di Inter Miami merupakan ketidaksengajaan.

Sebagaimana diketahui, Messi merupakan mantan pemain Barcelona pertama yang diketahui bergabung dengan Inter Miami. Setelah itu, Busquets dan Alba menyusul La Pulga, julukan Lionel Messi.

Karena sempat satu tim semasa di Barcelona, ketiganya pun mempunyai hubungan yang baik. Busquets mengatakan, saat ini dirinya sudah banyak berbincang dengan Messi maupun Alba.

“Kami berteman dan kami berbicara. Terutama Leo dan saya tahu bahwa kami sedang menyelesaikan kontrak kami dan itu adalah suatu kemungkinan,” kata Busquets dilansir dari Barca Blaugranes, Senin (24/7/2023).

Kendati terlihat seperti reuni yang direncanakan, Busquets mengaku pertemuan ketiganya di Amerika Serikat merupakan ketidaksengajaan. Gelandang berusia 35 tahun itu mengungkapkan tidak tahu Alba akan cabut dari Barcelona. Selain itu, ia juga sempat yakin Messi akan kembali ke Barcelona.

“Dan Jordi (Alba) adalah kejutan di menit-menit terakhir karena dia mencapai kesepakatan dengan Barcelona dan itu sama sekali berbeda,” ungkap Busquets.