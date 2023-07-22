Thomas Tuchel Latih Bayern Munich, Begini Kesan Jamal Musiala

MUNICH – Pemain bintang muda Bayern Munich, Jamal Musiala, mengomentari kedatangan Thomas Tuchel sebagai pelatih barunya. Dia pun membeberkan kesan terhadap Tuchel di tim.

Ya, Bayern resmi merekrut Tuchel sebagai pelatih anyar pada 25 Maret 2023. Dia menggantikan peran Julian Nagelsmann yang dipecat Bayern Munich.

Tuchel dikontrak hingga 30 Juni 2025. Kini, pelatih asal Jerman tersebut pun sudah melatih Jamal Musiala dkk.

Di bawah asuhan Tuchel, Musiala optimis bahwa Bayern bisa mengukir prestasi manis. Kini, memasuki musim baru, dia yakin Tuchel akan memiliki rencana apik untuk membawa tim berjaya.