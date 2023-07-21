Segini Harga Pasaran Oliver Bias, Rekrutan Terbaru Persija Jakarta Jebolan Klub Raksasa RB Leipzig

SEGINI harga pasaran Oliver Bias, rekrutan terbaru Persija Jakarta yang merupakan jebolan klub raksasa RB Leipzig. Ya, secara mengejutkan, Persija resmi mendatangkan pemain berusia 22 tahun sebagai pemain asing kelimanya untuk mengarungi Liga 1 2023-2024.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu merekrut penyerang sayap kanan berkebangsaan Filipina, Oliver Bias. Oliver Bias direkrut oleh Persija dengan status pinjaman dari klub kasta kedua Liga Republik Ceko, FK Pribram.

Kedatangan Oliver Bias ke Persija sekaligus menjawab pertanyaan pencinta sepakbola Tanah Air terkait siapa pengisi slot pemain asing ASEAN milik Persija. Dengan demikian, saat ini, Persija telah memiliki lima pemain asing dan masih memiliki satu slot lagi untuk dilengkapi.

Dilansir dari laman Transfermarkt, Jumat (21/7/2023), harga pasaran Oliver Bias saat ini berada di angka Rp869,08 juta. Meski terbilang murah, pemain dengan posisi utama sebagai sayap kanan ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

Walaupun statusnya adalah pemain pinjaman, pengalaman pemain berpaspor Filipina tersebut tidak dapat diragukan. Oliver Bias yang lahir di Johanngeorgenstadt, Jerman, pada 15 Juni 2001, ini mengawali karier sepakbolanya di akademi klub asal Jerman.