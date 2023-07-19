Ini Makanan Khas Indonesia yang Bikin Jan Vertonghen Tergila-gila

INI makanan khas Indonesia yang bikin Jan Vertonghen tergila-gila, menarik untuk dikulik. Vertonghen bahkan memuji salah satu makanan khas Indonesia ini sebagai makanan terbaik di dunia.

Makanan khas Indonesia terkenal dengan cita rasa kuliner melimpah. Keunikan makanan Indonesia ini berhasil memakai perhatian orang dari berbagai dunia. Salah satunya adalah pesepakbola asal Belgia, Jan Vertonghen.

Melansir lama Instagram pribadinya @jvertoghen, rendang merupakan makanan khas Indonesia yang bikin Jan Vertonghen tergila-gila. Bek tengah Tottenham Hotspur ini bahkan mengunggah foto di sosial medianya saat ia menyantap rendang.

“Best food in the world! Selfmade #rendang #Indonesia,” tulis Jan Vertonghen pada unggahan 15 Februari 206 lalu.

BACA JUGA:

Unggahan Vertonghen lantas mencuri perhatian publik, khususnya dari Indonesia. Tidak sedikit warganet penasaran dari mana pesepak bola kelahiran 25 April 1987 itu mengenal makanan rendang.

Usut punya usut diketahui bahwa Jan Vertonghen mengenal makanan ini saat ia merumput di Belanda bersama Ajax Amsterdam. Tidak tanggung-tanggung, ia tinggal di Belanda selama enam musim.

Banyak yang berasumsi bahwa Jan Vertonghen mengenal rendang dari orang Indonesia yang tinggal di Belanda. Rasa penasaran warganet akhirnya terjawab melalui unggahan di akun Twitter resmi Tottenham.

Akun tersebut mengunggah foto quotes langsung dari Jan Vertonghen. Selain itu terdapat foto wanita cantik di dalamnya.