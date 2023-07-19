Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola yang Putuskan Berkarier di Liga Arab Saudi saat Masih Usia Emas, Nomor 1 Pernah Ditawar Barcelona

5 Pesepakbola yang Putuskan Berkarier di Liga Arab Saudi saat Masih Usia Emas, Nomor 1 Pernah Ditawar Barcelona
Ruben Neves/Foto: Reuters
SEPERTI yang telah diketahui, sejak bergabungnya Cristiano Ronaldo ke klub Saudi Pro League, Al Nassr pada Januari lalu, eksodus para pemain bintang Eropa Eropa menuju Arab Saudi marak terjadi.

Sebut saja Karim Benzema, N’golo Kante, hingga Kalidou Koulibaly juga tidak luput untuk bergabung ke klub Arab Saudi. Namun jika menilik dari usia, mereka memang sudah mulai sulit bersaing di Eropa yang banyak dihuni oleh pemain muda berkualitas. Sehingga pindah ke Arab Saudi bisa menjadi pilihan terbaik.

Meski begitu, ternyata ada banyak pula pemain muda yang tengah berada di masa emasnya justru pindah ke Arab. Padahal jika melihat pada usia dan kemampuannya, mereka sangat bisa untuk bersaing di Eropa dan direkrut oleh klub-klub terbaik benua biru.

Lantas siapa saja pemain yang memilih berkarir di Liga Arab Saudi saat masih berada di usia emas? berikut ulasannya.

5. Matheus Pereira

Matheus Pereira

Matheus Pereira adalah pemain yang direkrut Al Hilal pada akhir musim 2020/2021. Kala itu, Perreira yang masih berusia 25 tahun memilih hijrah ke Arab setelah klub lamanya, West Bromwich Albion harus menelan pil pahit terdegradasi dari Liga Premier Inggris.

Diketahui, Matheus Pereira dibeli oleh Al Hilal dengan harga 18 juta euro atau sekitar 300 miliar rupiah.

4. Ghislain Konan

Sama halnya dengan Pereira, Ghislain Konan juga kepincut dengan tawaran menggiurkan klub Arab Saudi, Al-Nassr. Padahal, di usianya yang masih muda, yakni 27 tahun seharusnya Konan masih mampu bersaing di skuad utama Stade Reims di Liga Prancis. Sayangnya, tawaran yang menggiurkan tak dapat membuatnya bertahan di Eropa.

Halaman:
1 2 3
      
