Belum Mau Pikirkan Peta Persaingan Liga 1 2023-2024, Fokus Thomas Doll Hanya Perbaiki Peringkat Persija Jakarta

BEKASI - Liga 1 2023-2024 sudah memasuki pekan ketiga dan peta persaingan di kompetisi tersebut pun terlihat mulai menarik. Kendati demikian, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll enggan memikirkan soal peta persaingan tersebut.

Bagi Doll saat ini yang terpenting untuknya adalah fokus bersama Persija. Ia hanya ingin memperbaiki peringkat Macan Kemayoran yang kini berada di posisi keenam dengan 5 poin.

"Memang beberapa tim punya awal yang bagus. Ada juga yang butuh waktu dalam liga musim ini. Musim ini sangat panjang," kata Thomas di Bekasi, Selasa (18/7/2023).

Thomas Doll mengatakan setiap tim mengalami kondisi berbeda pada awal musim Liga1. Namun, dia yakini setiap tim akan berbenah diri seiring berjalannya kompetisi termasuk dengan Persija.

Thomas Doll juga mengatakan tidak akan melihat tim-tim yang kini berada di papan atas klasemen Liga 1. Sebab, dia hanya ingin membuat Persija lebih kuat agar siap bersaing.

"Untuk sekarang saya tidak terlalu melihat siapa di posisi 1-2. Saya mau fokus ke tim sendiri," sambung Doll.