Bikin Manchester United Gigit Jari, Atalanta Tolak Ajakan Tukar Rasmus Hojlund dengan Pemain Lain

BERGAMO – Atalanta bikin Manchester United gigit jari dalam peburuan Rasmus Hojlund. Pasalnya, Atalanta dikabarkan menolak ajakan Man United untuk tukar pemain demi gaet Rasmus Hojlund.

Ya, Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan striker Atalanta, Rasmus Hojlund, pada musim panas ini. Mereka pun melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan pemain berusia 20 tahun itu, termasuk tawaran pertukaran pemain.

Ide ini muncul karena La Dea -julukan Atalanta- dikabarkan meminta harga yang sangat tinggi kepada Man United. Dengan tukar pemain, Man United berharap bisa menekan biaya transfer. Bahkan, Man United dilaporkan menawarkan sejumlah pemain untuk ditukar.

Menurut laporan The Athletic yang dilansir dari Football Italia, Sabtu (15/7/2023), raksasa Liga Inggris itu memasukkan beberapa pemain sebagai bagian dari tawaran untuk Hojlund, yakni Donny van de Beek, Fred, dan Scott McTominay. Akan tetapi, Atalanta dikabarkan menolaknya.

Atalanta tetap kukuh hanya menginginkan uang saja dari Setan Merah jika menjual striker asal Denmark tersebut. Mereka disebut bakal menaikkan bandrol Hojlun dari 60 juta euro (sekira Rp1 triliun) menjadi mendekati 100 juta euro (Rp1,6 triliun).

Biaya yang tinggi tersebut dibutuhkan karena Hojlund masih terikat kontrak jangka panjang dengan Atalanta yakni hingga 2027 mendatang. Pemain berpostur 191 cm itu sendiri baru didatangkan tahun lalu dari Strum Graz dengan mahar 17,5 juta Euro (Rp293,3 miliar).

Patut ditunggu apakah Man United bakal nekat mengeluarkan uang banyak untuk mengamankan tanda tangan Hojlund atau tidak. Saat ini, prioritas mereka adalah merekrut kiper Inter Milan, Andre Onana.