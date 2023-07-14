Jelang Persik Kediri vs Arema FC, Singo Edan Lakukan Sederet Evaluasi

MALANG – Asisten Pelatih Arema FC, I Putu Gede Dwi Santoso, membeberkan persiapan timnya jelang melawan Persik Kediri dalam pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Dia menyebut Singo Edan -julukan Arema FC- melakukan sederet evaluasi agar mendulang hasil manis dalam laga itu.

I Putu Gede mengatakan hasil Arema FC dalam dua pekan awal Liga 1 musim ini memang tidak sesuai harapan. Selain imbang dengan Persib, Evan Dimas dan kolega juga kalah 0-1 dari Dewa United.

Tak ayal, I Putu Gede melakukan persiapan matang untuk skuad Arema dalam menjalani laga kali ini. Tentunya, hal itu menjadi modal penting untuk laga nanti.

“Yang diperbaiki lebih ke transisi, terutama 3 gol yang terjadi saat melawan Persib, dari bertahan melawan menyerang. Transisi menjadi fokus utama kita," kata I Putu Gede, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (14/7/2023).