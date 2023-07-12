Kunci Kesuksesan RANS Nusantara FC Puncaki Klasemen Liga 1 2023-2024 Terbongkar

KUNCI kesuksesan RANS Nusantara FC puncaki klasemen Liga 1 2023-2024 terbongkar. Menurut gelandang Paulo Sitanggang, ini merupaka hasil kerja keras dari tim berjuluk The Prestige Phoenix tersebut.

RANS Nusantara sukses menjungkalkan Persikabo 1973 dengan skor 2-1 pada pekan pertama Liga 1 2023-2024. Kemudian, pada hari Minggu 9 Juli 2023 kemarin, mereka kembali menang 2-1 atas Bhayangkara FC.

Berkat dua hasil positif tersebut, RANS Nusantara kini memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Paulo Sitanggang berpendapat bahwa ini merupakan buah dari kerja keras para pemain dan pelatih.

"Pastinya kami percaya dengan pelatih dan percaya dengan manajemen. Puji Tuhan hasil kami bisa lihat dapat meraih kemenangan beruntun," ujar Paulo dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru, Senin (10/7/2023).

Namun, eks pemain Persik Kediri tersebut menekankan bahwa timnya tak boleh terlena dengan raihan ini. Sebab, Liga 1 baru bergulir dua pekan dan perjuangan masih sangat panjang.