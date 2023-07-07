Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Top Dunia yang Jago Ilmu Bela Diri, Nomor 1 Pemegang Sabuk Hitam Taekwondo!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |04:00 WIB
5 Pemain Top Dunia yang Jago Ilmu Bela Diri, Nomor 1 Pemegang Sabuk Hitam Taekwondo!
Zlatan Ibrahimovic kerap menunjukkan aksi akrobatik karena keahlian bela dirinya (Foto: Twitter/svensfotboll)
A
A
A

TIDAK hanya mengerikan di atas lapangan, beberapa pemain top dunia ternyata jago ilmu bela diri.

Ya, sepakbola dan beladiri memang sesuatu yang berbeda. Akan tetapi tidak ada yang salah jika para pemain sepakbola memilih hobi untuk menggeluti hobi bela diri.

Cristiano Ronaldo

Terlebih lagi, saat bertanding di atas lapangan hijau, setiap pemain dituntut memiliki ketahanan fisik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, berlatih bela diri dapat menjadi salah satu jalan yang dapat meningkatkan kualitas fisik mereka.

Berikut adalah 5 pemain top dunia yang jago beladiri.

5. Paul Pogba

Paul Pogba

Selain lihai dalam urusan mengatur permainan, pemain bintang Juventus, Paul Pogba juga diketahui pandai dalam urusan beladiri. Pemain yang membawa Prancis juara Piala Dunia ini diketahui menggeluti dua seni beladiri sekaligus, yakni kick boxing dan Muay Thai.

4. Bixente Lizarazu

Bixente Lizarazu

Bixente Lizarazu merupakan mantan pemain yang pernah memperkuat berbagai klub elit seperti Bayern Munchen, Olympique Marseille, Bordeaux dan Athletic Bilbao. Pemain yang membantu Prancis meraih Piala Dunia 1998 ini, diketahui menggeluti seni bela diri Brazilian Jiu Jitsu sejak 2009. Dan sejak saat itu, dirinya mulai menjadi jawara Jiu Jitsu dengan memenangkan sabuk biru di divisi ringan senior hingga menjadi posisi ketiga di divisi sabuk ungu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177906/timur_kapadze-S0Vf_large.jpg
4 Prestasi Timur Kapadze sang Calon Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Antar Uzbekistan ke Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177042/timnas_indonesia-LHfy_large.jpg
7 Pemain Top Timnas Indonesia yang Masih Bisa Diandalkan untuk Kualifikasi Piala Dunia 2030, Nomor 1 Kapten Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176645/4_negara_yang_bantai_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_pssi-W7uw_large.jpg
4 Negara yang Bantai Timnas Indonesia Ini Lolos Piala Dunia 2026, Nomor 1 Calon Kuat Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176180/timnas_indonesia_vs_irak-6lqb_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 karena Strategi Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634543/jepang-ajak-indonesia-cabut-dari-afc-bikin-blok-sepak-bola-asia-timur-hby.webp
Jepang Ajak Indonesia Cabut dari AFC, Bikin Blok Sepak Bola Asia Timur?Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/24/kiper_cremonese_emil_audero_2.jpg
Pelatih Cremonese Ungkap Kondisi Terkini Emil Audero
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement