5 Pemain Top Dunia yang Jago Ilmu Bela Diri, Nomor 1 Pemegang Sabuk Hitam Taekwondo!

TIDAK hanya mengerikan di atas lapangan, beberapa pemain top dunia ternyata jago ilmu bela diri.

Ya, sepakbola dan beladiri memang sesuatu yang berbeda. Akan tetapi tidak ada yang salah jika para pemain sepakbola memilih hobi untuk menggeluti hobi bela diri.

Terlebih lagi, saat bertanding di atas lapangan hijau, setiap pemain dituntut memiliki ketahanan fisik yang sangat tinggi. Oleh karena itu, berlatih bela diri dapat menjadi salah satu jalan yang dapat meningkatkan kualitas fisik mereka.

Berikut adalah 5 pemain top dunia yang jago beladiri.

5. Paul Pogba





Selain lihai dalam urusan mengatur permainan, pemain bintang Juventus, Paul Pogba juga diketahui pandai dalam urusan beladiri. Pemain yang membawa Prancis juara Piala Dunia ini diketahui menggeluti dua seni beladiri sekaligus, yakni kick boxing dan Muay Thai.

4. Bixente Lizarazu





Bixente Lizarazu merupakan mantan pemain yang pernah memperkuat berbagai klub elit seperti Bayern Munchen, Olympique Marseille, Bordeaux dan Athletic Bilbao. Pemain yang membantu Prancis meraih Piala Dunia 1998 ini, diketahui menggeluti seni bela diri Brazilian Jiu Jitsu sejak 2009. Dan sejak saat itu, dirinya mulai menjadi jawara Jiu Jitsu dengan memenangkan sabuk biru di divisi ringan senior hingga menjadi posisi ketiga di divisi sabuk ungu.