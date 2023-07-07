Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Manis Luis Enrique Usai Resmi Jadi Pelatih PSG: Main Indah hingga Raih Trofi

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 07 Juli 2023 |00:00 WIB
Janji Manis Luis Enrique Usai Resmi Jadi Pelatih PSG: Main Indah hingga Raih Trofi
Luis Enrique resmi jadi pelatih baru PSG (Foto: REUTERS)
A
A
A

JANJI manis Luis Enrique usai resmi jadi pelatih Paris Saint-Germain (PSG) akan dibahas di sini. Eks pelatih Timnas Spanyol, Luis Enrique, berjanji untuk memberikan tontonan indah hingga memberikan banyak trofi.

Luis Enrique resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Les Parisiens – julukan PSG – pada Rabu 5 Juli 2023. Pelatih asal Spanyol itu mengambil alih kursi kepelatihan dari Christophe Galtier yang didepak setelah musim 2022-2023 berakhir.

Luis Enrique

Nama Enrique sudah dikenal luas setelah berhasil membawa Barcelona meraih treble winers pada 2015 dan juga menukangi Timnas Spanyol di Piala Dunia 2022. Jam terbang tinggi membuat PSG tak ragu untuk merekrut pelatih berusia 53 tahun itu.

Melatih PSG membuat Enrique dibebankan target yang tinggi. Sang pelatih asal Spanyol pun sadar bahwa dirinya harus meraih trofi. Namun, tak hanya itu, dia juga menjanjikan sepakbola yang indah.

"Kami ingin memainkan sepakbola yang akan menyenangkan para suporter tetapi di atas segalanya itu akan memberi kami hasil. Paris Saint-Germain harus bertujuan tinggi, saya tidak sabar untuk belajar bahasa baru, untuk menemukan negara baru dan kota yang begitu indah, dengan semua staf saya," kata Enrique dinukil dari laman resmi PSG, Kamis (6/7/2023).

"Ini adalah staf yang telah lama bekerja dengan saya. Mereka adalah anak-anak muda yang levelnya sangat tinggi dan masih ingin maju. Kami dapat bertemu dengan beberapa orang dari klub, dan kami akan berusaha memanfaatkan sarana yang tersedia," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
