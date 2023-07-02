Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Bekuk Persis Solo 3-2, Aji Santoso Sudah Bicara soal Jadi Juara Liga 1 2023-2024

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |00:18 WIB
Persebaya Surabaya Bekuk Persis Solo 3-2, Aji Santoso Sudah Bicara soal Jadi Juara Liga 1 2023-2024
Aji Santoso bicara soal potensi Persebaya Surabaya menjuarai Liga 1 2023-2024 (Foto: MPI/R August)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya bekuk Persis Solo 3-2, Aji Santoso sudah bicara soal jadi juara Liga 1 2023-2024. Bajul Ijo – julukan Persebaya – mengawali kiprahnya di musim baru dengan gemilang di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (1/7/2023) malam WIB.

Bertandang ke Solo dan tampil di hadapan 15.500 pendukung lawan, Persebaya sukses unggul lebih dulu melalui penalti Bruno Moreira pada menit ke-29. Persis kemudian membalikkan skor menjadi 2-1 melalui gol-gol Moussa Sidibe (60’) dan Ramadhan Sananta (62’).

Persebaya Surabaya 

Namun, gol kedua Moreira pada menit ke-64 dan gol bunuh diri oleh Faqih Maulana di menit ke-83 membuat Persebaya menang 3-2. Dengan hasil ini, Persebaya pun untuk sementara menduduki puncak klasemen Liga 1 2023-2024.

Meski baru mengawali musim dan melakoni satu laga saja, sang pelatih Aji Santoso sudah berbicara soal potensi Persebaya menjadi juara. Menurutnya, ini menjadi modal bagus untuk tim asuhannya tersebut buntuk memperebutkan gelar juara.

"Karena target kami memang juara mudah-mudahan ini awal yang bagus. Apa yang menjadi cita-cita kami dan bisa tercapai," ujarnya.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu juga mengapresasi permainan terbuka yang dilakukan oleh kedua tim. Lima gol yang tercipta adalah bukti bahwa Persis dan Persebaya mengingikan kemenangan.

Halaman:
1 2
      
