HOME BOLA LIGA INDONESIA

Target Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024, Rebut Gelar Juara?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |03:06 WIB
Target Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024, Rebut Gelar Juara?
Persebaya Surabaya siap mentas di Liga 1 2022-2023. (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA – Target Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024 diungkap sang CEO, Azrul Ananda. DIa mengatakan target Persebaya pasti ingin lebih baik dari musim lalu, yakni merebut gelar juara.

Diketahui, Persebaya finis di posisi keenam pada Liga 1 2022-2023. Total, skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- mengemas dengan 52 poin dari 34 laga yang dijalani.

Persebaya Surabaya

Musim lalu, Persebaua meraih 15 kali kemenangan. Sisanya, mereka mengakhiri laga dengan tujuh hasil imbang dan 12 kekalahan.

Azrul mengatakan setiap tim yang ambil bagian dalam kompetisi pasti ingin meraih hasil maksimal. Persebaya pun ingin menjadi juara di Liga 1 musim ini.

"Target kami, ya tidak boleh mendahului Tuhan. Jadi, saya bilang kalau Tuhan izinkan, Persebaya juara tahun ini," ucap Azrul di Jakarta, belum lama ini.

Azrul mengatakan Persebaya pun tidak mempersoalkan Liga 1 2023-2024 dengan format baru karena memang sudah disepakati. Format itu adalah regular series dengan championship series.

Regular series untuk mencari empat tim teratas lewat kompetisi penuh dengan laga home and away yang akan tampil pada championship series. Championship series adalah empat tim akan bersaing untuk berada di posisi pertama demi menjadi juara dengan sistem home and away.

Halaman:
1 2
      
